Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru anser prosessen rundt lønnsstøtteordningen har vært uholdbar.

– Ansatte og bedrifter står nå i en svært fortvilende situasjon. De er frustrerte, de er lei seg, og de er sinna, sa Bru i stortingssalen mandag.

– Og på toppen av det som er en nølende, bakpå og kaotisk håndtering av de økonomiske støtteordningene, der regjeringen måtte presses til å gå inn for en lønnsstøtteordning, har denne siste saken skapt enorm frustrasjon og stor fortvilelse blant både ansatte og arbeidsgivere, sa hun.

NHO er imidlertid fornøyd med at regjeringen og SV har forbedret lønnsstøtteordningen.

– Vi er glade for at regjeringen og SV har lyttet til NHO og vært i dialog med Esa og nå har lagt fram en forbedret ordning med høyere tak for lønnsstøtte per ansatt, sier viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO i en pressemelding.

De mener imidlertid at mangel på fleksibilitet fortsatt er et problem med ordningen.

– Det er fortsatt forbedringspotensial her så flest mulig ansatte kan gå julen i møte uten å måtte frykte permittering, presiserer Hauglie.

