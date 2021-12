annonse

Regjeringen gir en ekstra koronastøtte på 100 millioner kroner til universiteter, høyskoler og fagskoler, pluss 40 millioner kroner til studentsamskipnadene. Alt for sent og for lite, svarer opposisjonen.

Midlene skal benyttes til ekstra faglig støtte til studentene for å forhindre at de blir forsinket eller slutter på studiene som en følge av pandemien. Studentsamskipnadene skal benytte de ekstra midlene til sosiale og psykososiale tiltak for studenter.

– Pandemien slipper ikke taket, og det blir mer digital undervisning og færre muligheter for å treffe mange sosialt. Vi vet at dette er veldig krevende for studentene. Derfor har vi nå fremmet forslag som vil gi universitetene, høyskolene, fagskolene og samskipnadene mer penger til å sette i gang eller forlenge ekstra tiltak for å hjelpe studentene både faglig og sosialt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Pengene vil bli fordelt så snart Stortinget har vedtatt tiltakspakken. Ifølge Borten Moe vil regjeringen vurdere nye tiltak dersom smitteverntiltakene varer lengre enn ventet og hvis det blir ytterligere innstramminger.

– Vi vil også vurdere om det er behov for ekstraordinære tiltak for studenter som har mistet deltidsjobben, sier Ola Borten Moe.

Høyres skolepolitiske talsperson Jan Tore Sanner er ikke imponert over tiltakspakken.

– Det er synd at regjeringen ikke har rukket å legge frem en krisepakke med inntektssikring for studentene før jul, etter at mange nok en gang er permitterte fra deltidsjobbene sine. Ordningen for å gi studenter som har mistet inntekt, støtte gjennom Lånekassen ligger klar i statsrådens skuff og kan tas i bruk bare regjeringen vil, uttaler han til NTB.

Venstres utdanningspolitiske talsperson, Abid Raja lar seg heller ikke imponere av Regjeringens korona-støtte til studentene og påpeker at det i realiteten bare er snakk om 70 nye millioner i friske penger og at det ikke er mye med tanke på hvilke konsekvenser den nye nedstengningen vil få for studentene.

– Mange studenter har lite å rutte med, og en del har kanskje ikke etablert et stort nettverk der de har flyttet for å studere. De er sårbare og må prioriteres. Vi ser det ekstra tydelig i krisesituasjoner som dette – med pandemi og skyhøye strømpriser. Det er fint at regjeringa kommer på banen, men det er lovlig seint, sier Raja.

