Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik stiller seg uforstående til måten Esa gikk ut på i lønnsstøttesaken.

– Det er jo en litt overraskende at kommunikasjonsavdelingen i Esa velger å gå ut på den måten i en helg, i stedet for at man gjennom de prosessene man har med regjeringen, klargjør hvilket handlingsrom som faktisk ligger der, sier Gjelsvik til NTB.

Han peker på uttalelser som Esas kommunikasjonssjef Jarle Hetland kom med til NTB søndag. Hetland presiserte der at det ikke foreligger begrensninger i EØS-reglene som gjør at taket for lønnsstøtten må settes til 30.000 kroner, som regjeringen foreslo i modellen for lønnsstøtte som ble lagt frem fredag.

Derimot innebærer EØS-reglene at støttenivået må begrenses til 80 prosent av den ansattes lønn.

Regjeringspartiene blitt enige med SV om å øke makstaket til 40.000 kroner i måneden per ansatt, etter Esas utspill.

– Det Esa kom med i helgen, gjorde at det var behov for å gå nye runder, sier Gjelsvik.

– Vi skulle selvsagt ønske at Norge hadde fullt nasjonalt handlingsrom til å bestemme hvordan man i en krisesituasjon kan bidra til å redde arbeidsfolk og bedrifter, sier han.

