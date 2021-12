annonse

annonse

Minst 160 mennesker har omkommet i forlis mellom Libya og Europa den siste uka, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), gjengitt av NTB.

– Nærmere 1.500 migranter har druknet langs denne ruten i år, tvitrer IOMs talsperson Safa Msehli.

466 mennesker ble reddet eller stanset og returnert til Libya mellom 12. og 18. desember, ifølge IOM.

annonse

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land styrtet Muammar Gaddafis regime i 2011.

Landet er i dag et senter for menneskehandel og et brohode for flyktninger og migranter som forsøker å ta sjøveien til Europa.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474