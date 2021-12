annonse

annonse

Ikke mye ble skrevet i norske medier om demonstrasjonene i helgen, men det betyr ikke at de ikke skjedde.

Søndag var det en massiv demonstrasjon i Brussel. Flere titalls tusen gikk i et demonstrasjonstog mot innføring av vaksinepass.

Myndighetene har bestemt seg for at helsepersonell som ikke er corona-vaksinert vil miste jobben fra neste år. Noe som har satt sinnene i kok i store deler av befolkningen.

annonse

Selv om titusener av demonstranter gikk i protest-toget i Brussel, ble det bare en liten notis om hendelsen i NRK.

En journalist ble angrepet, heller ikke det ble rapportert.

Brussels shows the power of the new COVID police state as the police attack a journalist during an anti-mandate protest. pic.twitter.com/RZnqTL8u2C — Aaron Ginn (@aginnt) December 19, 2021

annonse

Stille fra media

Men over hele verden var det store demonstrasjoner mot myndighetene i helgen.

I London samlet tusenvis seg i gatene og foran parlamentbygget. Selv om demonstrasjonen var stor ble det ikke mye skriverier om det i statskanalen NRK, som også i denne saken kun la ut en liten notis.

Resett legger ved video fra diverse land der folk protesterte mot myndighetene, vaksinepass og nedstenging.

Hamburg, Tyskland:

Views from above show the scale of the protest in Hamburg against covid passports and mandates tonight.👊💥👀 pic.twitter.com/nE83Vb3JSV — k-lo2 (@k_klo224743370) December 19, 2021

San Sebastián, Spania:

An endless wave of Spanish protesters floods the streets of San Sebastián, demanding the restoration of personal freedoms and the abolishment of draconian COVID edicts. pic.twitter.com/oOv9NM8sbt — The Vigilant Fox (@VigilantFox) December 19, 2021

annonse

København, Danmark:

Australia:

An amazing view of the anti-mandate protest in Australia this weekend. pic.twitter.com/vi8Z99VsXl — Aaron Ginn (@aginnt) December 19, 2021

London, Storbritannia:

Meanwhile, in London 🇬🇧

Thousands of people took to the streets of central London today to march against lockdowns, vaccine passports and their loss of freedoms. More and more people have just had enough. #londonprotest pic.twitter.com/LYXBHASmAz — James Melville (@JamesMelville) December 18, 2021

Wien, Østerrike:

🇦🇹 AUSTRIA, Vienna: The people of Austria decided united in the biggest Austrian Protest ever for Freedom. pic.twitter.com/jYyfHOfa3Q — Polca – Let’s Go Brandon 🇺🇸🇵🇱 (@PolcaDorka) December 13, 2021

Buenos Aires, Argentina:

Genova, Italia:

Genova contro l'apartheid sanitario: "Chi non salta è Mario Draghi!" pic.twitter.com/kcgIzLK7Jl — RadioGenova (@RadioGenova) December 19, 2021

annonse

Brussel, Belgia:

Paris, Frankrike:

NOW – Protest in #Paris against Covid restrictions and vaccine mandates.pic.twitter.com/fZueMNWKiw — Disclose.tv (@disclosetv) December 18, 2021

Nürnberg, Tyskland:

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474