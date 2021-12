annonse

annonse

Er frykt for omikron årsaken?

Den siste uka har det vært en merkbar økning i tallet på personer som får sin aller første dose med koronavaksine, skriver Aftenposten.

13.341 personer første dose i uke 50, mot 9.354 i uka før.

annonse

– Vi ser en bra økning i førstedoser, til nesten 2.000 per dag i forrige uke. Vi tror dette har med den store oppmerksomheten om epidemien og omikronvarianten å gjøre, skriver FHI-overlege Preben Aavitsland til avisa.

Skremsler

Noen kan ha blitt skremt til å ta vaksinene.

annonse

«I et foreløpig scenario beregner vi at det om tre uker kan bli opp mot 90.000 og 300.000 tilfeller pr. dag og 50 til 200 innleggelser pr. dag dersom tiltakene ikke bremser epidemien betydelig», het det i en rapport fra FHI som lå til grunn for regjeringens nedstengning i desember.

– Det var lite data og mye usikkerhet, sa forsker og seniorrådgiver Gunnar Rø i Folkehelseinstituttet senere om tallene som lå til grunn. For mye vekt ble lagt på et par unike hendelser. Men det kan ha fått flere til å vaksinere seg.

FHI har ikke gjort noen analyse om bakgrunnen til dem som tar første dose, men utviklingen er slik over hele landet. Flere kommer for første dose

Per 20. desember hadde 4.272.173 personer her i landet fått første dose av koronavaksinen. Det utgjør en andel på 92,3 prosent av befolkningen over 18 år, ifølge FHI.

Totalt er det satt 9.451.485 vaksinedoser.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474