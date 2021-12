annonse

annonse

Alt som kan glede oss i livet, vil klimafolk motarbeide. Det er alltid nei i deres munn. Det er som om de liker å plage andre.

De har nærmest en fabrikk, en klimavennlig sådan, der de masseproduserer nye ord. Så mange at det har gått inflasjon i hjemmesnekring av «skam». Her kommer det begreper på løpende bånd – solskam, båtskam, hytteskam, flyskam og så videre. En skal ikke føle noe glede i livet, klimaguden forbyr det. Ikke skal vi ha gode veier eller parkering, kun bomringer. Det eneste de tillater er sykkel, og så vil de forby hytter og billige sydenreiser.

Les også: Trædal refser media for hyggelige nyheter om fint vær

annonse

– Flybransjen må nå skaleres ned til et nivå som er både økonomisk og klimamessig bærekraftig, sier Naturvernforbundets leder, Silje Ask Lundberg, til Dagsavisen.

Men det er stor forskjell på liv og lære. Lundberg bor i Tromsø og jobber i Oslo. Hun innrømmer at det blir mye fly. Men Lundberg har ikke noe valg, hun har en så veldig viktig jobb.

– Jeg synes det er kjempekjipt å fly så mye. Men når togene nå en gang stopper i Fauske, så er det litt sånn det må bli. Da prøver jeg i alle fall å sørge for å ta tog når jeg drar på ferie. Det er noe helt annet om du bor i Indre Billefjord og skal komme deg til Tromsø, enn å dra på helgetur til London for å shoppe. Det er heeeelt unødvendig, sier hun til Dagsavisen.

annonse

Men Lundberg legger til at hun ikke flyr på fritiden, ikke har bil samt at hun spiser kortreist mat.

Les også: Leder av Naturvernforbundet protesterer mot flyplass – flyr mye selv

Det minner mye om moralistene Steinar Lem i Framtiden i våre hender og Rasmus Hansson i MDG. De bodde langt inne i skogen og kjørte svære dieselbiler. Hansson unnskyldte seg med at han bodde så kronglete til, men om klima skulle være så viktig, hvorfor da leie et hus flere kilometer innenfor markagrensen i Bærum? Ville det ikke vært bedre MDG-politikk å bo i en klimavennlig boks i en høyblokk ved T-banen?

Les også: Naturvernforbundet vil stoppe sydenturer

Nå som skisesongen endelig er i gang, hva er da mer naturlig enn at klimatroende begynner sin klagesang? De vil forby snøkanoner, de er klimafiendtlige og snart blir det så varmt at snøen forsvinner til evig tid. Det mener i alle fall de fleste klimaforskere.

– Enten må vi stoppe klimaendringene, ellers må vi på sikt miste skitradisjonen. Det er den triste sannheten, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, til NRK. Den samme Gulowsen er også ivrig tilhenger av høy strømpris:

– Norge har den laveste elavgiften i Norden. Å redusere den for at folk skal kunne betale strømregningen, blir som å pisse i buksa for å holde seg varm. Elavgiften er med å stimulere til lavere strømforbruk, skriver han i NRK Ytring.

Les også: Naturvernforbundet: Å kutte elavgiften blir som å pisse i buksa for å holde seg varm

annonse

Når det kommer til høy strømpris i vinterkalde Norge, får Gulowsen også støtte fra Rasmus Hansson fra MDG: «Billig strøm er ikke en menneskerettighet», sier han til Vårt Land, og mener at vi må gjøre noe med vår mentalitet. MDG har også erklært krig mot biler. De vil ha sykler og 110 parkeringsplasser forsvinner fra badestranden Huk. Hensikten er å legge til rette for at Oslos innbyggere kan sykle til badestranden.

Les også: Eivind Trædal mener høyblokker er den beste boformen for folket, selv bor han i tomannsbolig

Framtiden i våre hender mener vi kjøper altfor mange klær, og vil innføre enda flere avgifter på klær.

– Hver nordmann kvitter seg med 23 kilo tekstiler i året! Vi trenger ikke alle klærne vi kjøper, så hva med å la være i ett år? Det er bra for lommeboka og bra for miljøet, skriver fagrådgiver i Framtiden i våre hender, Siv Elin Ånestad, og kommer med knakende gode forslag:

– Vi vil derfor utfordre deg til å ha shoppestopp i ett år, og kjøpe brukte klær, leie eller låne når du trenger noe.

Men det kan være at klimafolket er inne på noe. Flere ganger har jeg observert at vannstanden på hytta har vært høy, så høy at tang ligger som et belte langt opp på stranden. Men andre ganger har den vært lav. Så lav at den steinen som ligger ute ved bryggen er synlig.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474