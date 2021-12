annonse

De «uvaksinerte» får hard medfart i norske medier.

De siste ukene har det vært mange saker i hovedstrømsmediene om uvaksinerte. Helsepersonell, politikere og journalister mener de som ikke har tatt covid-sprøyta er skyld i at samfunnet ikke er tilbake til normalen.

Blant annet har vi fått lese at det politiske partiet Høyre vil innføre vaksinetvang, noe helsetopp Bjørn Guldvog mener er på tide å diskutere.

Det er også publisert saker der sykepleiere blir «provosert av uvaksinerte».

I forrige fikk en klinikksjef i Telemark spalteplass i NRK der han oppfordret folk å ikke invitere de uvaksinerte til julefeiring.

Hyller vaksinetvang-land

Men sinnet mot de som har valgt å leve sitt liv uten corona-sprøyta fortsetter.

Fredag publiserte Nettavisen en kommentar fra journalisten Anne Grenersen som tjener til livets opphold i Avisa Nordland. Hun skriver at de uvaksinerte «holder Norge som gisler».

«Det er på tide å ta av silkehanskene overfor vaksinenekterne. Den lille gruppen som nekter å vaksinere seg utgjør over halvparten av innlagte koronapasienter på norske sykehus, og holder resten av Norge som gisler», skriver hun.

Hun mener norske myndigheter har behandlet de uvaksinerte med silkehansker. Hun hyller land som Østerrike der det nå innføres vaksinetvang.

«Myndighetene har helt siden pandemien startet for snart to år siden tatt med silkehansker på vaksinemotstanderne. Der andre land innfører tvangsvaksinering av befolkningen, kommer norske myndigheter med en høflig henstilling. Den tiden må være over nå», konkluderer Grenersen.

– Gidder ikke mer

Journalisten skriver deretter at «ansvarsløse religiøse ledere som påstår at Vårherre tar seg av både korona og strømregningen, er direkte delansvarlig for nedstengningen av samfunnet».

– Vaksinemotstandere som roper om at deres personlige frihet blir krenket hvis de ikke kan gjøre hva de vil om koronapass innføres, holder nå hele Norge som gisler. Jeg gidder rett og slett ikke høre på dem lenger. Det på tide å ta av silkehanskene.

– Uvaksinerte har tatt sitt valg. Det får de leve med. Eller i verste fall dø av, avslutter journalist Grenersen.

