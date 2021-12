annonse

Mange er kritiske til de uvaksinerte og krever bruk av koronapass og strengere regler for disse enn for andre. Men Helsedirektoratet avviser ideen.

– Tiden er overmoden for å ta coronapass i bruk i Norge, sa Oslo Høyres gruppeleder i helgen. Og Høyre vil også ha et koronapass klart som kan brukes når en ny koronavariant kommer.

– Vi kan komme i en situasjon igjen hvor vi kan ønske å bruke et koronapass som et særskilt, eget tiltak. Det er det ikke hjemmel for i dag. Vi mener regjeringen må få sendt på høring en hjemmel for dette, sa helsepolitisk talsperson i Høyre, Tone W. Trøen.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier nå omikron-varianten gjør koronapass hensiktsløst.

– Et coronapass kunne antagelig gjort at smittetrenden for delta snudde raskere, og at vi fikk færre innleggelser. Utfordringen er at omikron ser ut til å smitte lett, også blant fullvaksinerte, sier han til VG og viser til Aker Brygge-julebordet.

– Uvaksinerte har strengere regler for innreisekarantene, og uvaksinert helsepersonell må gjennom et mer omfattende testregime. Men med omikron er det ikke grunnlag for å bruke coronapass til å regulere hva uvaksinerte kan gjøre på fritiden, sier Nakstad.

