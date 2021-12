annonse

De nye tiltakene har trolig bidratt til en utflating av koronasmitten.

Det er assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, som sier dette til VG.

– Jeg tror nok at de første tiltakene som kom for over to uker siden, og de som ble innført i forrige uke, har gitt en viss effekt. Dette er gode nyheter og viser at det vi gjør sammen, funker, sier den assisterende helsedirektøren.

Nakstad mener det som er spørsmålet nå, er hvordan smitten vil utvikle seg i andre land som har like strenge eller strengere tiltak enn Norge.

– Det blir derfor interessant å se hvordan utviklingen blir hos andre land som har lignende tiltak som oss, som Danmark, eller strengere tiltak, som Nederland, sier han.

– Vi er fortsatt usikre på omikron – hvordan den vil endre seg fremover, om det vil føre til flere innleggelser, og om vi kan få kontroll på smitten, sier Nakstad.

Han fremhever at det fortsatt er usikkerhet rundt Omikronvarianten og hvordan den smitter.

– Vi har tall som viser at omikron har økt betydelig. Men omikron fikk en «flying start» med veldig mange tilfeller, så det er vanskelig å si hvordan stigningsraten i en normalsituasjon vil være med de tiltakene vi har nå.

Selv om omikron ikke gir et mer alvorlig sykdomsforløp enn delta, advarer nakstado om at omikron likevel kan føre til mange sykehusinnleggelser.

– Per nå tyder det på at omikron er snillere enn delta når det gjelder alvorlig sykdom, men at den også er mer smittsom. Dermed kan omikron forårsake mange innleggelser likevel, sier han.

Om tre doser med koronavaksine er nok, er Nakstad fortsatt usikker på.

– Det er usikkert hvor ofte man vil trenge en boosterdose. En stivkrampesprøyte må man for eksempel ta hvert tiende år, mens andre vaksiner trenger ikke nye doser etter at du har tatt dem som barn.

