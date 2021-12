annonse

annonse

NTB melder at President Vladimir Putin sier Russland er forberedt på å gripe til militære tiltak som svar på det han kaller Vestens uvennlige handlinger.

Den russiske presidenten har i ukevis anklaget USA og Nato for å øke spenningen langs grensen mellom Ukraina og Russland, men det er første gang at Putin antyder at en konflikt kan ligge i kortene.

Putin uttalte til russiske forsvarspersoner at hvis Vesten fortsatte sin «åpenbart aggressive holdning», ville Russland gripe til «passende militærtekniske tiltak» som et svar.

annonse

– Russland vil reagere skarpt på uvennlige skritt, sa Putin, som føyde til at «vi har all rett til å gjøre det».

Siden midten av november har USA advart om at Russland kan være i ferd med å forberede et storstilt angrep på Ukraina. I denne sammenheng har Washington advart Putin om at en slik invasjon kan føre til sanksjoner på helt nytt nivå.

Vestlige land beskylder Russland for å ha samlet omkring 100.000 soldater ved grensen til Ukraina, der myndighetene har kjempet mot russiskstøttede separatister øst i landet siden 2014.

annonse

Russland nekter på sin side for å planlegge invasjon, og har blant annet krevet garantier for at Ukraina aldri får bli med i Nato.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474