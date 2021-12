annonse

Raseriet koker i Østfold, og da særlig på Hvaler. Øygruppen ligger 36 kilometer fra området der det planlegges 66-91 møller med en høyde på 260-340 meter.

Østfold Energi eier 50 prosent av vindmølleparken i Ytre Oslofjord.

Fredrikstad Blad skriver at motstanderne nå har etablert Facebook-gruppen «Nei til vindkraft ved Færder og Hvaler». Der er kritikken mot prosjektet sterk. Én omtalte vindmølleparken som «Galskap satt i system».

Miljødirektoratet er høringsinstans og nesten alle svarene de har mottatt en sterkt negative.

En person skriver i sitt høringsinnspill: «Stopp!!!!!!!!!»

En annen person skriver: «Verste jeg har hørt! Dette kommer til å ødelegge et fantastisk flott område, for ikke å snakke om ødeleggelsene dette kommer til å ha på det marine livet i nærområdet. Forkastelig!».

– Vi håper at de som nå ytrer seg negative til planene vil se at denne vindparken er et viktig bidrag i det grønne skiftet og til kraftbalansen i Norden, sier administrerende direktør i Zephyr, Olav Rommetveit.

Zephyr vind er selskapet som planlegger vindmølleparken. Halvparten er eid av Østfold Energi, som igjen er eiet Viken fylkeskommune og kommunene i Østfold.

En administrator ved «Nei til vindkraft ved Færder og Hvaler» skriver at «anlegget vil få store negative konsekvenser for både fugleliv, marint liv og sjøfart».

Dette er ikke Rommetveit fra Zephyr vind enig i.

– Basert på den erfaringen vi så langt har med vindkraftverk langs norskekysten, ser vi at trekkfugl styrer unna vindturbinene og gir svært små kollisjonstall. Vi ønsker nå innspill på hvilke temaer som bør utredes slik at vi som en del av konsesjonsprosessen kan presentere samlede konsekvenser for utbyggingen, sier han.

