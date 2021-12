annonse

annonse

Rai, eller Odetta som den også blir kalt, har gjort enorme ødeleggelser flere steder på den sentrale delen av Filippinene.

Tyfonen ble først ikke tatt helt på alvor blant de lokale, da de jo er vant med både jordskjelv og tyfoner fra før.

Men denne tyfonen ble i likhet med den som kom i 2013, Yolanda, mye sterkere enn det folk trodde.

annonse

Først fikk vi høre at den hadde styrke 2. Så ble den oppjustert til 3. Det er fortsatt ikke nok til at folk begynner å reagere. Det er derfor hovedgrunnen til at mange som bodde utsatt til ikke ville evakueres da de ble tilbudt dette fra myndighetenes side.

Da så Rai traff land, så var det med styrke 4, som senere ble til 5.

Forrige gang en like sterk tyfon traff ferieøya Bohol like hardt, var i 1984. Da kunne øya knapt kalles et turiststed. Nå er imidlertid Bohol et av de mest besøkte steder på Filippinene, og mange eiere av resorter, hoteller og restauranter har gått konkurs eller sett seg nødt til å stenge i kjølvannet av koronapandemien. Det siste man trengte nå var en supertyfon, men det skjedde altså.

annonse

Siden Filippinene også er et katolsk land hvor mange innbyggere er sterkt religiøse, så setter mange sin lit til at Gud skal hjelpe dem i en krisesituasjon.

Tragisk for alle de som mistet livet og for de etterlatte, men også tragisk for alle de som nå har mistet sine hjem. Det er alltid de aller fattigste, de som bare har et blikkskur, bambushytte eller i beste fall en grunnmur med noen leca-blokker og litt treverk til hus, som lider mest under slike katastrofer.

Men tiden etter en slik tyfon er minst like vanskelig for de aller fleste. Elektrisitet-, internett-, vann- og drivstoffmangel preger nå store deler av Visayas-regionen på Filippinene. Folk står i endeløse køer for drivstoff, vann eller kontanter. De fleste steder kan nå kun akseptere kontanter, og dette skaper et trykk på banker og andre institusjoner som kan levere dette.

Så panikk-hamstrer gjerne folk, noe som fort fører til tomme butikkhyller, og med den farten gjenoppbyggingen skjer i, kan det vare lenge før de blir fylt opp igjen.

Myndighetene kommer nok med hjelpetiltak, slik de lokale alt har gjort med vann, da det jo er livsnødvendig. Køene med tomme beholdere for å fylle vann i, kan ses langs ved veien overalt på morgenen.

Men til tross for at denne tyfonen kom på verst tenkelige tidspunkt – under en pågående pandemi og dager før julaften – så har filippinere en egen evne til å se lyst på ting og å finne håp og ikke minst en grunn til å smile. For smile gjør de fleste filippinere så ofte de kan. De er vant til å bygge seg opp igjen etter å ha blitt fratatt alt de har, enten fra naturens side eller på annen måte.

Det meste går i et annet tempo på Filippinene enn hva det gjør i Norge og andre vestlige land. Det er stort sett behagelig, men ikke så bra de gangene du vil ha noe gjort, eller som nå, etter en katastrofe. Gjenoppbyggingen går sakte, og det vil ta flere måneder før alt er tilbake i normal gjenge igjen.

Under denne perioden vil det være vanskelige leveforhold for de fleste som bor på Filippinene, men filippinerne selv tar også dette med et smil.

annonse

Katastrofe til tross: Så lenge det er liv, er det håp, og da kan man jo like gjerne smile.

Setter du pris på denne artikkelen? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

208 funnet døde så langt etter tyfon på Filippinene | Resett

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474