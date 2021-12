annonse

annonse

Da sexologi-studentene ved Universitetet i Agder skulle på studietur til Oslo, var kleskoden lakk og gummi.

– Jeg syns det er problematisk at man enten må ekskludere seg fra resten av gruppa eller ta på seg seksuelle plagg, som man kanskje ikke identifiserer seg med, sier en student til NRK. Hun er utdannet jordmor og er nå sexologistudent på Universitetet i Agder. Studenten nektet å bli med på turen:

– Det ble satt et krav om at vi skulle møte i en bestemt type fetisj-tøy eller erotiske klær.

annonse

Les også: Vibratorer gikk unna på Black Friday: – Blir god førjulsstemning i de norske hjem (+)

Temaet for sexologistudentens Oslo-tur var lakk-klær og gummi. Universitetet i Agder skriver at studiet er relevant for deg som ønsker en bred og fleksibel handlingskompetanse innenfor sexologisk rådgivning. Sexologisk rådgivning handler om å forstå og gi råd til klienter angående seksuelle problemer som kan oppstå som en del av det generelle utviklingsforløp, ulykker, traumer, overgrep, sykdom og behandling. I løpet av studiet vil du få kompetanse innenfor menneskers seksualitet og ulike uttrykk for seksualitet.

– Det var også mulig å møte opp i erotisk tøy, da blonder, kortsetter, stay-ups og hofteholdere, sier studenten, og legger til at hun skulle ønske at skolen hadde tilrettelagt slik at alle som ville være med, kunne delta i klær de følte seg komfortable i.

annonse

– Jeg tenker det naturlige i denne situasjonen var at alle skulle ha kunnet delta, på egne premisser. Hvis jeg ønsket å gå med mine klær, så burde jeg ha kunnet gjøre det, sier hun.

Studenten forteller at flere valgte å si nei til turen. Selv om de helst ville ha dratt:

– Jeg opplever det som seksuelt grenseoverskridende å måtte gå lettkledd foran studenter og lærere.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474