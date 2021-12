annonse

Tilstrømningen er gode nyheter for islamistgruppen, som jobber hardt for å konsolidere kontrollen over Afghanistan.

Ifølge Washington Post, har tusenvis av Taliban-krigere og støttespillere strømmet inn i Afghanistan fra Pakistan i løpet av de siste fire månedene. Utviklingen kommer som et svar på appeller fra innflytelsesrike geistlige og Taliban-kommandører som er ivrige etter å konsolidere kontrollen over landet.

Talibans plutselige territorielle fremskritt denne sommeren skal ha skapt et akutt behov for forsterkninger. Høytstående Taliban-ledere har derfor oppfordret krigere, afghanske flyktninger og madrassastudenter i Pakistan til å komme til Afghanistan for å hjelpe islamistgruppen med å opprettholde sikkerheten.

– Mange av våre mujahedin har blitt tilbudt permanent opphold i Afghanistan hvis de ønsker å flytte dit, sa en pakistansk Taliban-kriger som hjalp til med rekrutteringsarbeidet fra en madrassa nordvest i Pakistan. Han uttalte seg på betingelse av anonymitet, fordi han ikke var autorisert til å snakke med pressen.

Utfordringer

Etter blitzovertagelen av Afghanistan i sommer, står Taliban overfor en rekke utfordringer – inkludert sikkerhetstrusler, økonomisk kollaps og en stadig dypere humanitær krise. Økningen i krigere og støttespillere fra Pakistan er derfor gode nyheter for Taliban, ettersom det styrker rekkene til islamistgruppen.

Men de ekstra forsterkningene intensiverer også langvarige spenninger med Pakistan på et kritisk tidspunkt for Taliban-ledelsen, som fokuserer på å opprettholde enhet i møtet med flere kriser som har potensialet til å undergrave gruppen.

At Taliban-krigere og støttespillere beveger seg over grensen mellom Afghanistan og Pakistan for utdanning, medisinsk behandling, trening og kamp er ikke noe nytt. Men i år har fenomenet økt i omfang.

Taliban anslås å ha rundt 75.000 krigere i sine rekker. Størrelsen på den nylige tilstrømningen fra Pakistan antas å være mellom 5 000 og 10 000, ifølge Taliban-sjefer.

