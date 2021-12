annonse

Linda Tinuke Strandmyr er utpekt som leder av Antirasistisk Senter og Hatem Ben Mansour som nestleder.

– Vi gjennomførte et omfattende arbeid for å finne en ny leder. Underveis i prosessen ble det klart for meg som styreleder at vår fungerende leder var den aller beste til å møte de tre viktigste kompetansekravene vi så i en ny leder; ledelse, fagkunnskap om antirasisme og organisasjonskunnskap. På utkikk etter vår nye daglige leder fant vi også en nestleder, sier styreleder i Antirasistisk Senter, Manuela Ramin-Osmundsen til Vårt Oslo.

Den tidligere lederen Rune Berglund Steen takker for seg etter åtte år. Han begynte som kommunikasjonsrådgiver i Antirasistisk Senter i 2010 etter å ha jobbet åtte år i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). Da Kari Helene Partapuoli trakk seg i 2013, rykket Berglund Steen opp. Da han sluttet i august 2021 tok Linda Tinuke Strandmyr over som midlertidig sjef. Men nå har styret utnevnt henne til å bli permanent leder.

Strandmyr er utdannet lærer og har jobbet lenge med antirasistisk og politisk påvirkningsarbeid. Hun har solid erfaring med å mobilisere, organisere og posisjonere, ifølge Ramin-Osmundsen i en pressemelding.

Den nye nestlederen, Hatem Ben Mansour har jobbet som prosjektleder for antirasistisk handlingsplan i Kirkens Bymisjon. Han har erfaring med utvikling av tiltak, kompetansebygging om rasisme og antirasisme, øking av rekruttering av mangfold og påvirkningsarbeid.

– Ansettelsene gir muligheten til raskere å styrke senterets antirasistiske arbeid. Linda og Hatem vil sammen med ansatte på Senteret kunne posisjonere organisasjonen i et nytt politisk landskap, svare på myndighetenes forventninger til å øke Senterets tilstedeværelse i andre byer enn Oslo, styrke det antirasistiske fellesskapet og videreføre de endringsprosesser som er igangsatt, sier Ramin-Osmundsen.

Rune Berglund Steen har vært en markant leder som har bidratt mye i samfunnsdebatten omkring relevante emner.

– Det har vært et privilegium å få spille en så sentral rolle i en så viktig samfunnsinstitusjon i så mange år. Det vi jobber med er essensielt for mange mennesker i dette samfunnet – for folks muligheter, verdighet og trygghet. Få samfunnsoppdrag, om noen, kan være viktigere. Det har ikke minst vært fantastisk fine og sterke år sammen med mange dyktige kolleger. Det kan selvsagt også være et krevende arbeidsområde, preget av en ofte polarisert samfunnsdebatt, men spesielt kollegaene gjør at jeg vil sitte igjen med mange gode minner fra tiden på Senteret, sa Steen til Antirasistiske senters hjemmeside, og fikk gratulasjon fra styreleder Manuela Ramin-Osmundsen.

– Styret takker Rune for innsatsen og for at han har vært en markant leder av Antirasistisk Senter i alle disse årene. Han har satt Senteret på kartet med sterk faglighet og kommer til å spille en viktig rolle fremover i kampen mot rasisme. Vi ønsker ham lykke til videre.

Strandmyr står for nåtidens antirasisme

Som arvtager etter Berglund Steen har Strandmyr forsøkt å modernisere Antirasistisk Senter. Hun har engasjert seg sterkt i problematikken rundt bruk av indianerutstyr og blackface-ing på halloween.

– Unngå ethvert kostyme som tilhører noen andres kultur, eller å kle seg ut som en folkegruppe eller mennesker fra ulike land, sier Linda Tinuke Strandmyr til VG, forteller at det er viktig å tenke seg om:

– Å kle seg ut som urbefolkning, eller å kle seg ut som mennesker – male huden sin svart eller ta på seg en afroparykk er problematisk.

