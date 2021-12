annonse

annonse

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) støtter Utdanningsdirektoratets tolkning om at utdeling av bibler til skoleelever strider mot forkynnings-forbudet i skolen.

I mange år har det blitt delt ut mellom 10.000 og 15.000 bibler årlig til elever på norske skoler, men i høst kom en ny tolkning av reglene fra Utdanningsdirektoratet, der man anbefalte at skolene ikke åpnet for en slik utdeling.

KrF-leder Olaug Bollestad reagerte på Utdanningsdirektoratets tolkning ved å sende et skriftlig spørsmål til kunnskapsministeren. Bollestad mener at bibelutdeling bør være ukontroversielt og ikke har preg av forkynning.

annonse

Nå har svaret fra statsråden kommet. Hun er uenig med Bollestad og skriver i et svar til KrF-lederen at en slik direkte utdeling av bibler som til nå har vært praktisert, må være å betrakte som i strid med forbudet mot forkynning,

Kunnskapsminister Tonje Brenna mener derfor at ulike religiøse samfunn, eller andre organisasjoner, ikke bør få direkte tilgang til elevene for å dele ut materiell, men at skolene kan ta imot religiøse bøker som gaver og selv vurdere om de skal benyttes.

The Gideons International in Norway, som står for bibelutdelingen har engasjert advokat for å få Kunnskapsdepartementet til å omgjøre vedtaket, skriver avisen Dagen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474