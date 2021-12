annonse

annonse

Mandag ble det nådd ny rekord i Sør-Norge, med en snittpris på strøm på 3,11 kroner kilowattime.

Tirsdag ble det igjen satt rekord. Da var snittpris i Sør-Norge på 3,95 kroner kilowattime.

– I dag har vi en ekstrem situasjon, med et kraftmarked i Norden og Europa som er under et ekstremt press, sier strømekspert og redaktør i Montel, Gert Ove Mollestad til TV2, og forteller hvorfor:

annonse

– Norge har lite vann i magasinene, gassprisene det siste året er femdoblet, Frankrike har store problemer med kjernekraften og Tyskland og Norden har lav vindkraftproduksjon.

Mollestad forklarer at det i tillegg er kaldt og dermed høyt forbruk. Kombinasjonen av alt dette kjører strømprisene opp til et nivå vi aldri har sett før. Redaktøren mener at situasjonen er helt uten sidestykke.

Les også: Frp vil fjerne moms på strøm, elavgiften og utbetale 4.000 kroner

annonse

Strømprisen antas å ligge på på over to kroner per kilowattime gjennom romjulen.

– Det er helt eksepsjonelt høyt. Januar ser dessverre ikke ut til å bli så veldig mye bedre, sier Mollestad.

– I Tyskland er den ventede snittprisen i første kvartal av 2022 på over fire kroner per kilowattime. De tyske prisene pleier å være en målestokk for hvordan prisene i Sør-Norge vil bli. Der indikeres det nå altså over fire kroner gjennomsnittlig gjennom hele første kvartal. Hvis vi får kaldt vær og lite vind, er det fort nivået vi ser her i Norden også. Det er veldig dramatisk og alvorlig både for husholdninger og for industrien.

Les også: Sissener: – Strømsjokket svir mest for dem som har minst og skaper sosial nød

Han viser også til at man i Frankrike venter en snittpris i februar på 8,60 kroner per kilowattime. Mollestad kaller dette absurd. Han slår fast at det eneste som kan snu prisutviklingen er været.

– Får vi en mild vinter med mye regn og vind, vil prisene falle betydelig. Men per i dag ligger det ikke an til at vi får det.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474