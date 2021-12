annonse

En mann påsto han hadde tolv ansatte for å få utbetalt 500.000 kroner i koronastøtte. Han ble dømt, men anket straffeutmålingen.

Tingretten fant det bevist at mannen hadde søkt om lønnskompensasjon fra Nav for 12 fiktive ansatte som han hadde funnet frem til via en liste med personnumre han hadde kjøpt på nettet. Han ble derfor dømt til ni måneders fengsel for bedrageriet, skriver Rett24.

I dommen fremgår det at koronastøtte-ordningen var helautomatisk, og at oppdagelsesrisikoen var liten ved juks. I dommen slår Høyesterett fast at bedragerier som dette, som gjelder misbruk av en koronastøtteordninger, og utført i en krisesituasjon for samfunnet, må dømmes ekstra hardt.

Denne avgjørelsen vil heretter få betydning ved utmålingen av straff for grovt bedrageri ved misbruk av offentlige støtteordninger.

Retten skriver:

«Bedrageriet ble begått i en krisesituasjon som var svært krevende for samfunnet. Som jeg har redegjort for, var ordningen helautomatisk og utelukkende basert på arbeidsgivers egne opplysninger. Oppdagelsesrisikoen var derfor liten. Kontrollen ble foretatt ved etterfølgende stikkprøver, og først da kunne det fremsettes krav om dokumentasjon.

«På grunn av den store misbruksrisikoen i den ekstraordinære situasjonen samfunnet sto overfor, er jeg kommet til at allmennpreventive hensyn tilsier at misbruket av lønnskompensasjonsordningen må tillegges vekt i skjerpende retning utover det som ellers er vanlig ved misbruk av offentlige støtteordninger».

Les avgjørelsen fra Høyesterett i sin helhet her.

