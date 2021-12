annonse

annonse

Vekstraten til omikronvarianten fremdeles er høy og har høyere vekst enn alle tidligere bekymringsvarianter som har gitt spredning i Norge, slår FHI fast i sin ukerapport.

I ukerapporten fastslås det at såkalte modelleringsframskrivninger indikerer 50 prosent dominans nasjonalt i løpet av få dager og innen nyttår.

I alt 830 nye koronapasienter ble innlagt på sykehus mellom uke 47–50, opplyser Folkehelseinstituttet. Av 458 som ble screenet, og som har et resultat for hvilken variant av viruset de var smittet med, viste bare én omikronsmitte.

annonse

FHI mener imidlertid at vekstraten til omikron er fremdeles høy og har høyere vekst enn alle tidligere bekymringsvarianter som har gitt spredning i Norge.

Vanskelig å kontrollere

– Omikronvarianten har større spredningsevne enn deltavarianten. Dermed vil epidemien bli vanskeligere å holde under kontroll. Dersom omikronvarianten gir omtrent like alvorlig sykdom, vil belastningen på helsetjenesten øke betydelig, skriver FHi i sin vurdering.

Kartleggingen av omikrontilfellene som så langt er påvist, viser at de fleste har tilknytning til julebordutbruddet på Aker Brygge i Oslo 26. november, men flere andre importer begynner å sette sitt preg på smittebildet.

annonse

– Det er fremdeles ulike undergrupper av deltavirus som driver smitten og den økende epidemien i Norge nå, legger FHI til.

Flere uvaksinerte på sykehus

Av 233 nye pasienter som ble innlagt på sykehus i forrige uke, var to av tre, 133 personer, uvaksinert. 80 av dem var fullvaksinerte, og av dem igjen hadde 38 mottatt tredje vaksinedose.

– De to siste ukene har det vært en økning i nyinnleggelser for uvaksinerte og en reduksjon for de fullvaksinerte. Det har vært størst nedgang i nye innleggelser for fullvaksinerte over 65 år sist uke, trolig på grunn av oppfriskningsdoser, går det fram av ukerapporten.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474