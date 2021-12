annonse

Været de neste dagene er godt nytt for julestemningen, men kanskje ikke like gode nyheter for strømregninga.

– Det blir en kald jul i store deler av landet, med snøbyger fra Stad og nordover, sier statsmeteorolog Elbjørg Moxnes i Meteorologisk institutt til NTB.

Fram mot julaften vil temperaturene synke og på julaften er det meldt minusgrader de fleste steder i landet.

– Indre strøk på Østlandet kan få de laveste temperaturene med minus 20 grader. Nærmere kysten er det meldt ned mot 10 minusgrader. I hovedstaden kan vi også få litt i underkant av 10 minusgrader på nattetid, sier Moxnes.

Stort sett hvit jul

De siste dagene har Østlandet, Finnmarkskysten, Vestlandet og Midt-Norge fått et lite lag med snø. Sjansene er gode for at dette blir liggende til julaften, tvitret meteorologene onsdag.

Er det bart på bakken der du bor, kan det godt hende du får snødryss på julaften. Det gjelder særlig for Nordvestlandet. Unntakene er kystnære strøk på Sørlandet og i Rogaland.

– Men de vil også få en vinterlig julaften med lave temperaturer, sier Moxnes.

Farevarsel sendt ut for Nord-Norge

I Nord-Norge er det sendt ut farevarsel på gult nivå for et polart lavtrykk. Lavtrykket vil treffe kysten av Finnmark lille julaften og bevege seg i sørvestlig retning. I vestlig del av lavtrykket vil det blåse opp til nordlig liten storm, med muligheter for full storm til sjøs.

Lavtrykket vil svekkes utover kvelden lille julaften.

– Det oppstår brått og flytter seg nedover mot Trøndelag og Møre og Romsdal, men utviklingen er veldig usikker og prognosene kan endre seg fort, så her må folk bare følge med på varselet, sier Moxnes.

Fredelig julevær

Dersom du har planer om å kjøre hjem til jul eller tilbringe jula til fjells har du lite å bekymre deg for, beroliger statsmeteorologen.

– Det er vinterlige forhold, men ingenting som byr på stengte fjelloverganger i sør, så får vi følge med i nord, men det er ikke ventet noe langvarig uvær. I det store og hele blir det rolig vær i julen, sier Moxnes.

