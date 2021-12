annonse

annonse

Det begynner å bli krevende nå. For flere og flere.

Jeg merker det på folk jeg treffer. Tilliten mange hadde til myndighetene i starten av pandemien, forsvinner. Folk er lei.

Tillit svekkes ytterligere av de infernalske strømprisene, og de reelle årsakene til dem – som nå lekker ut til befolkningen.

annonse

Å fryse er så grunnleggende Maslow at folk blir forbannet. Og da blir man forbannet på dem som har lagt til rette for frysingen, med sitt fascinerende argument – at jordkloden snart blir for varm (sic.).

Folk ser at strømprisene skyldes dårlig politisk håndverk, over mange, mange år. Som et samlet Storting står bak. Det er nesten ikke til å fatte.

Og da må man nesten regne med at en konspirasjonsteori eller to også dukker opp i en befolkning på 5,5 mill. Men konspirasjonsteorier er ikke det som preger folk flest. Vi preges av vanlig, sunn fornuft, som vi vanligvis ikke orker å bruke på myndighetene. Vi bruker den på oss selv – gå på jobb, ta vare på barn og hjem, sette mat på bordet.

annonse

Men nå er strikken strukket så langt at det ikke går lenger.

Og så tenker vi – kan årsaken til nedstengningen også ha andre årsaker enn viruset? Årsaker vi ikke kunne se i starten, men begynner å se konturene av nå? Selv om ikke pressen har hjulpet oss nevneverdig med å se det? For å si det mildt.

Viruset er riktignok dødelig for noen, men det er jo ikke mye verre enn en kraftig influensa? Hvorfor klarer vi ikke å håndtere dette, egentlig?

Når myndighetene har nedprioritert intensiv- og sykehuskapasitet i flere ti-år, og sammen med løpegutt-orienterte avisredaktører forsøker å få oppmerksomheten bort fra seg selv, ved å rette pekefingeren mot de uvaksinerte – mot 10 % av befolkningen –– mens de gjentar «bare én vaksine til – bare én vaksine til…» – da begynner vanlige folk å se vanviddet.

Ja, avisene burde for lengst sett galskapen det er å gi bort norsk vannkraft, og la folk flest betale for det. De burde for lengst sett vanviddet i nedbyggingen av sykehuskapasiteten – SAMTIDIG som Norges befolkning øker, og vi tar i mot innvandrere – mange med både fysiske og psykiske utfordringer som krever ekstra fra helsevesenet – for eksempel nå i pandemien.

Nettavisens Gunnar Stavrum hadde nylig en (overraskende) stygg artikkel , hvor han forsøkte å henge ut de uvaksinerte, og fjerne oppmerksomheten fra seg selv og sine skjeletter i skapet – av alle ting ved å skyve barna foran seg. Under artikkelen ble leserne i grove trekk gitt to valg: 1) Heller vaksinepass enn nedstenging, eller 2) Nei, det må være frivillig å vaksinere seg.

Leserne gidder tydeligvis ikke lenger være med på hetsingen. Når nærmere 19 000 mennesker har svart, ligger 67% på alternativ 2). Med tanke på hvor lett det er å bli emosjonelt aktivert av det man leser på nettet, er 67% en ganske tydelig beskjed til herr Stavrum.

Heldigvis finnes det noen få, modige kommentatorer som begynner å løfte blikket, for eksempel Hilde Øvrebekk i Stavanger Aftenblad.

annonse

Men ryggmargsrefleksen – både hos politikerne og avisene – er å finne en syndebukk for sine egne, mangeårige kognitive svakheter. De uvaksinerte passer visst perfekt for de medisinsk irrasjonelle. Både politikere, helsedirektorat og presse presser på. Er det ikke fascinerende? Nesten som barn som gjør noe galt i skolegården – blir oppdaget – og peker på noen andre: «Det var han som var dum!»

Lurås kommenterte det nylig her .

Apropos barn, og hva vi som samfunn har gjort mot dem i denne perioden.

En bekjent fortalte at på skolen hadde barna som tok vaksinen fått noe de kaller BRA-KORT, med beskjed «så flink du er som viser omsorg for de rundt deg». Med dette verktøyet hadde de voksne klart å presse flere andre barn, som gråt litt, og egentlig ikke hadde så lyst på vaksinen – til å la seg vaksinere – for da fikk de også BRA-KORT.

Er det bare jeg som ser hva dette minner om?

Myndigheter, foreldre, skoler og idrettslag har ofte oppmuntret barn og unge til ikke å la seg presse til å gjøre noe de ikke vil – for eksempel drikke alkohol, ta narkotika, eller bli med på mobbing. Vær sterk! Si nei til gruppepress! Men nå skaper voksne vaksinepress, rettet mot barn, som ikke trenger vaksinen – blant annet ved bruk av sosialpsykologiske pressmidler.

Det pussige her er manglende vurdering av kost/nytte – eksempelvis alvorlige bivirkninger, som i omfang for lengst har passert Pandemrix – som ingen aviser eller politikere vil snakke om. Vaksinen gis barn for å hindre at de smitter bestemor – men vaksinerte smitter også.

Og «vaksinen» virker så dårlig at bestemor nå må ta 3. dose – og kanskje også en 4. dose etter hvert, som muligens virker litt bedre? Folk er gått lei. For lengst.

Dette gruppepresset, tilrettelagt av myndighetene, mot barn, uten en grundig kost/nytte- vurdering, er sannsynligvis så alvorlig at ingen vil ta i det – og velger i stedet å rasjonalisere det bort.

Ettertiden vil dømme dette sviket mot barna. Og finnes det fremdeles rasjonelle evner, vil dommen bli hard.

Men dette er slett ikke alt myndigheter og presse har klart å stelle i stand, med sin kontinuerlige hjernevask. Folk kjører rundt i bilen sin, alene, med munnbind. En kan fristes til å tro at de frykter å smitte seg selv. Er det faktiske tendenser til paranoia vi ser utfolde seg foran øynene våre?

annonse

Det samme kan observeres blant turgåere – både med og uten hund, i 10 minusgrader – med munnbind! Jeg håper virkelig de ikke trekker altfor mye mikroplast ned i lungene sine.

At virusmania kan bli det nye viruset (finnes det vaksine mot virusmania, mon tro?) – kan følgende fortelling bekrefte. The Washington Post rapporterte nylig om – hold deg fast – to smittede flodhester! Etter en positiv Covid-test ble de heldigvis satt raskt i karantene.

Artikkelen utdyper videre hvordan covid er oppdaget både blant løver og tigre. To snøleoparder døde visst, mens tre tigre kom seg etter infeksjonen. Flere zoologiske hager har nå startet vaksinering av dyrene sine.

Skal vi forfølge denne tankegangen bør vi neppe stoppe der. Alle slags dyr bør trolig vaksineres. Hunden din, elefanter, giraffer, lemen og elg. For øvrig stusser jeg litt over at ingen så langt har foreslått vaksinering, eventuelt tvangsvaksinering – av pangoliner , siden de tross alt skal ha stått bak hele pandemien.

Flodhest-pleierne måtte for øvrig iføre seg munnbind når de tørket bort flodhest-snørret.

Er dette i ferd med å bli en massepsykotisk galskap?

FHI skriver på sine sider at det ikke finnes vitenskapelig evidens for at munnbind har noen god effekt – men de anbefaler det likevel. De «tror» det er nyttig.

Camilla Stoltenberg «tror» flere ting. Hun sa nylig at hun ville anbefale at de som fikk 3. dose nå valgte Moderna , og ikke Pfizer – fordi hun «trodde» det kunne være lurt. Slike uttalelser er egnet til å skape konspirasjonsteorier i en trøtt og sliten – og kald befolkning – og bør unngås, kjære Stoltenberg.

Til slutt – de uvaksinerte, som utsettes for en usaklig hets som lenge har minnet om ting som skjedde på 1930-tallet. Viruset har i Norge årlig tatt livet av drøyt halvparten så mange som en vanlig influensasesong. Tenk litt over det. Halvparten.

Når 90% av Norges voksne befolkning er vaksinert, tror færre og færre at de 10% uvaksinerte kan være driveren bak smitten. Det gir ikke lenger mening for «vanlige folk», som Støre kaller oss. Og flere og flere lurer på – er det vi nå driver på med rasjonelt, og fornuftg?

Mellom 350-400 personer er innlagt på norske sykehus med covid nå. Det er en liten belastning på helsevesenet sammenlignet med de drøyt 45 000 meldingene om bivirkninger fra vaksinene , inkludert drøyt 4200 alvorlige meldinger og 233 dødsfall. Hvor mange enkeltskjebner befinner seg egentlig bak disse tallene?

La oss nå vende tilbake til sunn fornuft – gjerne i kombinasjon med vitenskap. Men da bør den bygge på noe mer håndfast enn Camilla Stoltenbergs intuitive følelsesapparat, politikernes nedprioritering av både sykehuskapasitet og innbyggernes fysiske og psykiske helse – og varme i boligen sin, samt pressens nærmest ufattelige og mangeårige mangel på gode, kritiske spørsmål.

Vi kan jo starte enkelt: Hva er det egentlig myndighetene holder på med?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474