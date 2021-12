annonse

annonse

Medisinske eksperter i Sør-Afrika mener at et betydelig fall i nye smittetilfeller av omikronvarianten de siste dagene kan tyde på at smittetoppen er nådd.

De daglige smittetallene blir påvirket av flere faktorer, blant annet ujevn testing og forsinkelser i rapportering, men tallene fra de siste dagene kan likevel gi en liten pekepinn på at smittetoppen kan ha blitt nådd.

Etter at landet nådde en topp på nesten 27.000 nye tilfeller forrige torsdag, falt de i går til rundt 15.424. I Gauteng-provinsen, som er Sør-Afrikas mest befolkede med 16 millioner innbyggere, begynte nedgangen tidligere og har fortsatt å gå nedover.

annonse

– Det var en kort bølge, og den gode nyheten er at den ikke var veldig alvorlig heller når det gjelder sykehusinnleggelser og dødsfall, sier Marta Nunes, som er seniorforsker på avdelingen for vaksiner og smittsomme sykdommer ved University of Witwatersrand.

Det kan være et godt tegn, men eksperter påpeker at det fortsatt er for tidlig å konkludere med noe. I fjor så man en økning i smittetilfeller i flere land etter juleferien. I tillegg er det flere faktorer som kan påvirke tallene i Sør-Afrika, blant annet at det nå er sommer i landet, noe som gjør at mange oppholder seg utendørs, og dette er med på å bremse smittespredningen. De fleste som blir lagt inn på sykehus med korona i Sør-Afrika er uvaksinerte.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474