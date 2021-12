annonse

Klima- og miljødepartementet opprettholder nemndenes vedtak om å ta livet av 25 ulver i fire revir.

– Ut fra hensynet om å forvalte bestanden i tråd med bestandsmålet, er rovviltnemndene sitt vedtak om lisensfelling av ulverevirene Hornmoen, Bograngen og Rømskog opprettholdt, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Onsdag krevde Naturvernforbundet at ulvejakten må stanses, etter at lederparet i Slettåsreviret ble skutt like utenfor ulvesonen i Trysil 11. desember. Miljødirektoratet benekter imidlertid at fellingen var feilaktig.

Perioden for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona er fra 1. januar til og med 15. februar.

