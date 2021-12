annonse

– Vi har vært best i klassen med tanke på hva staten ønsker, men blir straffet, sier Kittil Aarnes, som er styreleder i et sameie i Oslo med 48 boenheter på 33 til 50 kvadratmeter, til Nettavisen.

Beboerne i sameiet har investert flere millioner i jordvarme og solcellepaneler. Først i slutten av november at sameiet så seg nødt til å ta i bruk elkjele, også kalt elektrokjele, som er en varmtvannsakkumulator som varmes opp med elektrisk motstandsovn eller elektrodekjel, ifølge SNL.

– Jeg trodde det var en misforståelse, sier Aarnes.

I november brukte sameiet elkjelen i tre dager totalt. Det var derfor et stort sjokk da nettleieregningen kom og beløpet var på 8.129 kroner.

– Jeg trodde det var en misforståelse. Jeg hadde ikke tenkt til å godta regningen i det hele tatt. Så fikk jeg beskjed på telefonen av kundesenteret om at beløpet stemte. Kunderådgiveren anbefalte oss å ta kontakt med en elektriker som kunne sette inn en sikring som hindret maks forbruk, sier Aarnes til Nettavisen.

– Ikke selve regningen

Effektleddet, som avregnes etter det høyeste effektuttaket i løpet av en måned, utgjør mesteparten av regningen. For sameiet kostet effektleddet dem 7.738 kroner inkludert moms i november.

– Det blir på en måte ikke selve regningen, men det som blir så hinsides er at vi har brukt strøm for litt over 200 kroner, men ender opp med å betale over 8000 kroner med nettleien, foklarer Kittil Aarnes.

Nettselskapet Elvia peker på vinterdominert prising som årsak til den store kostnaden.

– Elvias effekttariffer for timemålte anlegg har en betydelig vinterdominert prising. Dette for å gjenspeile at kraftnettet må bygges ut for å tåle forbrukstoppene om vinteren samt at kostnadene ved å bygge nett i stor grad bestemmes av disse toppene. Hvis man reduserer maksimalforbruk i vinterperioden vil det raskt gi utslag i lavere regning, skriver Morten Schau i Elvia til Nettavisen på e-post.

