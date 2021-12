annonse

Tirsdag ble Inger Støjberg (48) kastet ut av Folketinget i Danmark av sine folkevalgte kollegaer. Det har skapt et ras av støtteerklæringer på Facebook, inkludert fra Resetts egen Shurika Hansen.

Støjberg ble kastet ut etter en avstemning igangsatt fordi hun forrige uke ble dømt til 60 dagers fengsel i en riksrettssak der hun ble funnet skyldig i å ha gitt en ulovlig instruks om at asylsøkere som ankom landet som et par, skulle holdes atskilt hvis den yngste var under 18 år.

På Facebook har Støjbergs eget innlegg om saken allerede fått 48.000 reaksjoner og over 10.000 kommentarer. Ekstrabladet i Danmark har en egen sak onsdag trukket frem kommentaren til Shurika Hansen.

Også fra utlandet har det kommet støtte skriver Ekstrabladet i det omtaler som oppsiktsvekkende mange kommentarer på kort tid: Mer enn 10.000 så langt.

– Takk for deg, Inger. Det er helt absurd at du skal straffes for å hindre noe millioner av jenter opplever i dag. Dette er den vesten vi skulle være trygge i. En stor takk fra millioner av jenter, kvinner og gutter som blir giftet bort mot sin vilje.

Ekstrabladet omtaler Shurika den «norsk-somaliske forfatter og debattør Shurika Hansen» og viser til hennes bok «Min kamp for frihet».

Mange av de andre som kommenterer, håper Støjberg fortsetter i politikken og ikke gir seg.

