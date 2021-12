annonse

Dyrere strøm og drivstoffpriser har sugd penger ut av kontoene til folk.

Årets lønnstillegg er alt spist opp på grunn av de skyhøye strømprisene samt økende drivstoffpriser, skriver E24.

Strømprisene alene bidrar sterkt til å ta over 40 milliarder av husholdningenes kjøpekraft i år.

Siden oljeprisen er mye høyere i år enn i fjor, så betyr det mer penger i Oljefondet, men gir også dyrere drivstoff for nordmenn.

Pumpeprisene var under årets ti første måneder 1,10 og 1,20 kroner høyere pr. liter for henholdsvis bensin og diesel enn hva de var i fjor.

Dette sammen med ny rekord for strømprisen i Sør-Norge på nesten 4 kroner for kilowattimen, så er nesten hele lønnstillegget folk fikk inneværende år, allerede spist opp.

Ifølge Norges Banks prognoser ligger disponibel realinntekt an til å bli kun 0,6 prosent høyere mot 3,2 prosent hvis det ikke hadde vært for avgiftsendringer, samt høyere drivstoff og strømpriser.

Strømstøttepakken fra regjeringen for november-mars utgjør til sammenligning bare 8 milliarder til husholdningene. Det betyr at den kompenserer for rundt en femtedel av innstrammingene for 2021 som følge av dyrere strøm og bensin.

Dyrere strøm betyr lavere kjøpekraft på samme måte som økt skatt ville gjort det. Gitt inntekten, får folk rett og slett mindre å handle for.

