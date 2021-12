annonse

Ingen kan stanse pandemien alene. La oss ta vaksinen.

– Dessverre er det flere kristne talspersoner blant de mest profilerte vaksinefornekterne. De sprer usannheter, smitte, død og sykdom. Det er tragisk at enkelte kristne profiler bidrar til en situasjon som som fører til at barn mister skolegang og andre mister jobben, skriver sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore, i Vårt Land, og sier rett ut at:

– Det er en kristen plikt å ta vaksinen, og her må alle ledere i det kristne Norge bli om mulig enda tydeligere.

Bore skriver at det ikke er vaksineplikt. Men at frivillighet og tillit til befolkningen antas å gi en høyere grad av vaksinering og smittevern enn tvang.

– Så lenge vi ikke vil bruke tvang så sier vi ja til at noen kan velge feil. Kriser kan styrke samholdet, men prinsipper lever farlig, og aksepten for avvik blir gjerne mindre, skriver han, og legger til:

– Mange blir med rette sterkt provosert fordi vaksinemotstandere ikke forholder seg rasjonelt til kunnskap og moderne medisin. For denne gangen er det blodig alvor. Det er direkte og umiddelbar sammenheng mellom en konspirasjonsteori og død, lidelse, nedstengning og arbeidsløshet.

Sjefredaktøren sier at nordmenn en gang var et sunt folkeferd med et høyt aktivitetsnivå, lavt alkoholforbruk og et relativt sett sunt kosthold. Nøysomhet og fellesskap var for kort tid siden to norsk kjerneverdier.

– Nå prøves det erstattet av høyt forbruk av kjøtt, sukker og diesel som en slags nasjonal identitetsmarkør. På lang sikt er dette mest sannsynlig en større trussel mot folkehelsa enn både delta og omikron. Sukkeravgiften fjernes, avgiftsfritt brennevinssalg brukes til å finansiere flyplasser, mens antall intensivplasser på sykehusene står bom stille.

