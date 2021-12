annonse

Vi ser det i kommentarfeltet, vi ser det på innlegg som sendes inn til Resett. Og vi ser det i de andre mediene og på Twitter og Facebook. Folk er sinte.

Det er ikke bare én side i debatten som er sint. Det gjelder fra venstre til høyre på den politiske skalaen. Selv de styrtrike er sinte, eller later i det minste som, for ikke å virke helt annerledes enn «vanlige folk».

– Vi burde stille de jævla politikerne for riksrett, uttalte investor Jan Petter Sissener i et intervju i regi av Facebook-gruppen «Vi som krever billigere strøm».

Og strømprisene er en av grunnene til at folk er forbannet. Den andre store saken har å gjøre med koronapandemien å gjøre. Mange er sinte på de uvaksinerte, mens de uvaksinerte er sinte på de som tvinger på dem vaksiner.

Den korte artikkelen Resett skrev om Sissener er en av de meste delte vi har hatt på Facebook det siste året. Den hadde overskriften:

Kjendisforvalter: – Vi burde stille de jævla politikerne for riksrett

Og ja, vi visste hva vi gjorde da vi lagde overskriften: Vi visste det kom til å «ta av».

Dette raserier er ikke noe nytt. Folk har vært rasende siden Twitter og Facebook vokste seg store for femten år siden, kontrer noen. Sosiale medier polariserer fordi folk premieres i oppmerksomhet og reaksjoner og derved i spredning når det de sier er emosjonelt, ekstremt og på grensen, eller over, til hatefullt.

Ja, det er nok riktig at dette er de sosiale mediers logikk og konsekvens. Men det er et annet og større raseri nå, så vidt jeg kan fange opp. Kanskje har det pågått lenger i andre land. I USA kanskje siden 2015/16. men i Norge er det merkbart verre de siste få måneder og uker slik jeg opplever det. Det virker å tippe over for mange, på ulike barrikader, på samme tid.

Jeg skal ikke begi meg inn på en endelig forklaring på hvorfor det skjer, men at livene til mange oss ble kraftig omkalfatret fra mars 2020 og etter viruset som startet i Wuhan, Kina, er definitivt en vesentlig årsak. Mange har vært redde over lang tid. Redde for å bli syke, redde for å miste inntekten, redde for å ikke kunne møte noen man er glad i.

Og det å skape frykt, har vært en helt klar målsetting for helsebyråkrater og polikere. De har ment at bare frykt kunne få folk til å akseptere de atferdsendringene som var nødvendig, inkludert lockdown, koronapass og stadige doser med vaksiner. Og mediene har spilt villig med. Frykt selger både politikk og avisabonnementer.

Utmattede og psykotiske

Men det har vart lenge nå. Jeg tror mange nok har tatt steget inn i en form for mild psykose som har gjort dem ustabile og humørsyke. Det har skjedd noe «stygt» i måten vi forholder oss til hverandre på, og det er mer enn bare en konsekvens av de sosiale medienes algoritmer.

Det er ikke greit å ta til orde for at andre skal la være å inviterer uvaksinerte til julefeiring eller frata dem sentrale menneskerettigheter og likebehandling. En del av forslagene som er fremmet i norsk og vestlig offentlighet de siste månedene er mildt sagt noe som minner meg om det man kan lese om opptakten til kollektive, fascistiske psykoser i Europas historie.

Det er heller ikke greit å koke i hop teorier om at en elite er ute etter å gjøre oss infertile og frata oss alt vi eier uten tanke for at slike vrangforestillinger i manges sinn vil legitimere «opprør» og «borgerkrig». Å rette sinnet mot «de jævla politikerne» er heller ikke sunt verken for individer eller grupper av dem. I det minste hos oss, er politikerne valgt og man må spørre seg hvorfor man er omgitt av «tilsvarende jævla idioter» som har stemt dem inn.

Noen av dere som sender innlegg til Resett lurer nok på hvorfor det ikke er like ofte positive svar på henvendelsene. En årsak er at stemningen i landet, og ikke bare på Resett, er i ferd med å bli så hatsk at det er vår redaksjonelle plikt å ikke bidra til at det blir verre enn det er. For den ene ser ut til å ville overgå den andre i beskrivelser av hvor ille noe og noen er. I en slik situasjon er folk i ferd med å jage seg opp. Det er usunt.

La oss håpe at folk prøver å glemme strømregningen som tårner seg opp takket være (ja, jeg innrømmer det:) udugelige journalister, politikere og «klimalobbyister», og puster gjennom nesen denne julen. Legg bort telefonen, legg bort Facebook og Twitter, dropp å lese VG, Dagbladet (og, ok, også Resett) like ofte som dere vanligvis gjør. Det er synd det er dårlig skiføre i store deler av landet, for intet er mer terapi enn det, men kle deg godt i kulden, ta en gåtur og tenk på at Norge faktisk ikke er så verst likevel.

Det er så mange mennesker som har det verre enn oss, inkludert de allerede fleste av våre egne forfedre.

Det er faktisk ikke så verst å bo i Norge når alt kommer til alt.

God jul!

