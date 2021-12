annonse

NOAH, WWF og Foreningen Våre Rovdyr ber om en midlertidig forføyning for å få stanset fellingen av ulver, skriver NTB.

Klima- og miljødepartementet har opprettholdt rovviltnemndenes vedtak om felling av 25 ulver i fire revirer.

De tre organisasjonene omtaler det som sterkt kritikkverdig at departementet ikke avventer utfallet av NOAHs søksmål mot staten for vedtaket i 2019 om felling av ulv i Letjenna-reviret mellom Elverum og Åmot.

– NOAHs sak kommer opp i lagmannsretten i juni, og per nå er rettens mening at Letjenna-vedtaket var ulovlig og ikke oppfylte kravet til at det skal være svært høy terskel for å skyte kritisk truet ulv innenfor sonen hvor de tvert imot skal være prioritert, sier leder Siri Martinsen i NOAH.

– Vi kan ikke ha en forvaltning som balanserer på en knivspiss i forhold til lovlighet, og hvor truede dyr skytes gjennom vedtak som risikerer å bryte loven, legger hun til.

Organisasjonene reagerer på at det samlede tallet ulver innenfor sonen er 25 dyr – og mener det er en svært stor andel av det totale registrerte ulvetallet.

