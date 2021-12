annonse

annonse

Det er Dagbladets sportskommentator Esten O. Sæther (66) som får smake på rasist-stemplet etter kommentaren «Siste hvite VM-gull!».

– Motbydelig, mener kunstner Öde Nerdrum.

Det var kvinnelandslaget Sæther skrev om, og det faktum at det kun var hvite jenter på laget. Han mente håndball var blitt et symbol i Norge og at en «nasjonalsport må over tid speile den norske befolkningen.»

annonse

Og det kunne man ikke se på banen med alle de hvithudete. Og grunnen til at mørkhudete og andre innvandrere ikke er med, er blant annet at det koster for mye å drive med håndball til at minoriteter har råd. Dermed skyldes det diskriminering og dårlig intergreringsarbeid fra Håndballforbundet, mente Sæther.

Men Dagbladets kommentator måtte innrømme at kvaliteten på laget likevel var godt:

– Denne skjeve rekrutteringen til kvinnehåndballen vår, har tilsynelatende ikke gjort noe på resultatene. Norges innsats de siste tiåra i denne sporten kunne knapt vært bedre, skrev han.

annonse

Öde Nerdrum synes kommentaren til Sæther «motbydelig» og «smakløs» og at den oser av rasisme.

– Han er rasist, sier Nerdrum til Dagbladet.

Nerdrum mener Sæther fronter en «marxistisk rasisme». Dette er en rasisme som er sosialt akseptabel, fordi den retter seg mot de som er øverst i hierarkiet, mener Nerdrum.

– Jeg ble overrasket over hvor direkte det var. Tenk om det hadde vært omvendt, sier Nerdrum.

Nerdrum mener videre at Sæther «sjikanerer de nye mesterne for deres etnisitet», skriver Dagbladet.

– «Blendahvitt» er ikke noe mer smigrende uttrykk enn «kullsvart», mener Nerdrum, og fortsetter:

– Rasismen endrer alltid drakt. Det er vanskelig for mennesker å se det. Det er såkalt «innafor» å rakke ned på hvithet, noe som ikke gjør det mindre rasistisk. Vi hvite mennesker er mennesker vi også, sier han.

– Jeg skjønner ikke hva målet til disse politisk korrekte rasistene er, sier Nerdrum.

annonse

Avviser at han er rasist

Sæther selv stiller seg uforstående til kritikken.

– Om Öde Nedrum er så redd for dette mangfoldet i håndballsporten at han deler ut klistremerker om rasisme til de som jobber for en fargeblind idrett, er det hans problem. Ikke mitt eller Dagbladets. Men over tid gir den holdningen et tristere samfunn for oss alle, sier Sæther.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474