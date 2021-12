annonse

annonse

Resett har tidligere skrevet om Masud Gharahkhanis doble statsborgerskap. I 2002 dro han på ferie til Iran, mest sannsynlig mer iransk pass. Nå skaper det reaksjoner på Stortinget at han reiste på ferie før semesteret var slutt for de andre representantene.

Den ferske stortingspresidenten, som er født i Iran og som derfor av iranske myndigheter forsatt regnes som iransk statsborger, har nektet å svare Resett på spørsmål om han fortsatt disponerer iransk pass. Vi har purret gjentatte ganger på svar.

Les også: Stortingspresidenten vil ikke svare på om han dro på ferie til Iran med iransk pass

annonse

Denne uken fikk vi henvendelser fra stortingsrepresentanter som også reagerte på at Gharahkhani var fraværende i Stortingets siste uke. De etablerte mediene var også informert, men hadde ikke skrevet om saken. Først lille julaften er Dagbladet omsider på banen. HRS skrev om det i en kommentar onsdag.

«Nykronet stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) droppet det siste stortingsmøtet før jul», skriver Dagbladet og fortsetter «På dette møtet pleier stortingspresidenten – med høytidelighet i stemmen – å ønske alle representantene god jul. Men møtet ble i år ledet av 1. visepresident på Løvebakken, Svein Harberg (H).»

Tyrkia for å møte iransk familie

annonse

Årsaken til fraværet er at Gharahkhani har dratt på juleferie til utlandet. Dagbladet presiserer ikke hvor han har reist, men Resett kjenner til at det dreier seg om Tyrkia. Det er ikke uvanlig at Tyrkia brukes som møtessted for norsk-iranere og andre iranere bor i Vesten med familie og venner som fortsatt bor i Iran. Det er enkelt for iranske statsborgere å få visum til Tyrkia.

Erlend Wiborg (Frp) et kritisk.

– Han er ny president, og han har sagt at det viktigste er å gjenopprette tilliten til Stortinget. Så begynner han med å reise på ferie fra Stortinget et par dager før juleferien på Stortinget begynner, sier Wiborg til Dagbladet.

Resett kjenner til at det er flere på Stortinget som reagere. Også i de andre partiene.

Det viskes også i korridoriene om at Gharahkhani har opptrådt arrogant siden han ble utnevnt.

– Landet står i en alvorlig situasjon der man hastebehandler saker knyttet til strømkrisen og pandemien. Man forsøker å redde arbeidsplasser og unngå permitteringer, og så reiser presidenten på ferie midt i oppi dette, legger Wiborg til.

Han mener den vanlige ferien stortingsrepresentantene har, helt til 5. januar, burde være lenge nok.

Fnyser av kritikken

annonse

Gharahkhani selv har svart Dagbladet, i motsetning til hva han gjør med Resett spørsmål om hans tilknytning til Iran.

– Familiens ferie sammen var avklart lenge før det ble aktuelt at jeg skulle bli stortingspresident. På ferien skal vi også skal møte familie vi ikke har sett på tre år som følge av pandemien. Jeg orienterte kollegene mine i presidentskapet om dette tidlig etter tiltredelse. Svein Harberg har vært en utmerket fungerende president i mitt fravær. Ønsker alle en fredelig jul, sier Gharahkhani i en e-post til Dagbladet.

Ingen meldeplikt

Resett har stilt Stortingets administrasjon noen spørsmål i sakens anledning

– Må stortingsrepresentanter melde fra når de reiser til utlandet? Eller er det visse land de er pålagt å melde fra om de drar til?

– Representantene har ingen generell meldeplikt når det gjelder reiser, svarer Stortingets direktør Marianne Andreassen per epost til Resett.

Hun opplyser videre at presidentskapet godkjenner alle komitéreiser etter søknad fra komiteene, både innenlands og utenlands. Administrasjonen som hun leder holder oversikt både over komitereiser og reiser for de faste medlemmene knyttet til de parlamentariske delegasjonene Stortinget er medlem av.

– For partipolitiske eller private reiser er det ingen meldeplikt, men representantene må forholde seg til klare retningslinjer når det gjelder bruk av Stortingets IT-utstyr og andre forhold knyttet til IT-tjenester på reise. Det gjelder også på private reiser. Her er det bl.a. restriksjoner knyttet til land, avslutter Andreassen.

Setter du pris på denne artikkelen? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474