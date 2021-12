annonse

Tre borgere fra Iran tok seg ulovlig inn i Russland til Smolensk-regionen og ble senere arrestert i Kandalaksha på Kolahalvøya.

The Barents Observer melder at de tre migrantene krysset grensen fra Hviterussland til Smolensk Oblast i Russland 3. desember. Det er forbudt for tredjelandsborgere å reise inn i Russland fra Hviterussland på andre steder enn de offisielle sjekkpunktene, men siden det praktisk talt ikke er noen grensekontroll, gjennomføres kun tilfeldige dokumentkontroller.

For de tre iranske statsborgerne ble den ulovlige innreisen til Russland ikke oppdaget av russiske politimyndigheter før de ankom den nordlige byen Kandalaksha i Murmansk-regionen.

Under migrantkrisen 2015-2016 ble Kandalaksha et transittpunkt for mange på vei mot den såkalte arktiske ruten til Europa – først mot Russlands grense til Norge, og senere mot grensen til Nord-Finland.

I Kandalaskha ble de tre iranerne arrestert av FSBs grensevakttjeneste og siktet for brudd på Russlands straffelov for ulovlig innreise i landet uten gyldige dokumenter. De tre personene er satt i forvaring i en periode på to måneder.

Det har vært flere tilfeller hvor migranter som innledningsvis dro til Hviterussland for å komme seg til Europa, senere har tatt seg ulovlig inn i Russland etter å ha blitt presset tilbake fra grensegjerdene mot Polen. To grupper av migranter fra Syria og Egypt ble for eksempel arrestert i Smolensk oblast i august.

Høsten 2015 kom over 5500 asylsøkere, både flyktninger og migranter, inn i Norge ved Storskog-sjekkpunktet etter å ha tatt den såkalte arktiske migrantruten via den russiske Kolahalvøya.

