– Energi er ikke en vare som øl, poteter eller bananer. Det er en strategisk ressurs som ikke kan overlates til å styres av reine markedsmekanismer, sier direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO.

Lier-Hansen mener forsøkene på å skape en overgang fra fossil til fornybar energi har skapt en europeisk strømpriskrise. Norge er blitt med i dragsuget i det felles europeiske kraftmarkedet via utenlandskabler, skriver Klassekampen.

– En hel region industriland kan ikke basere energiforsyningen på sol- og vindkraft. Da har man ikke kontroll, sier Lier-Hansen.

Norge ble med i Acer i 2018.

– Den ekstreme situasjonen vi har nå, vil bety at alle land vil fokusere på egen energiforsyning. Vi må ha en gjennomgang av avtalene med andre land for å sikre at vi har tilstrekkelig kontroll over energien, sier Lier-Hansen.

EUs mål for kraftpolitikken er å integrere forsyningen i et felles energimarked, slik at flyten av kraft utjevner strømprisen.

– Det som uroer oss mest nå, er hvordan vi skal komme oss gjennom vårknipa. Hvis det blir sein snøsmelting, kan det ta tid før vannmagasinene fylles. Hvis det da er lite vind i Europa i vår, kan vi havne i en situasjon hvor kraftkrevende industri må redusere sin produksjon, sier direktøren for Norsk Industri.

