Sky News skriver at legemiddelgiganten Pfizer nå tester ut en tredje dose vaksine på barn under fem år, ettersom de to første dosene ikke gir nok beskyttelse.

Pfizer kunngjorde endringen etter at en foreløpig analyse fant at immunresponsen på de svært lave dosene, som selskapet tester på barna, ikke var så sterk som forventet.

«Nyheten er skuffende for familier som er ivrige etter å vaksinere barna sine», skriver Sky News.

Pfizer håpet at å legge frem data om effekten av vaksinene hos barn under fem år innen utgangen av året. Nå er det er ikke klart hvor lenge endringen vil forsinke de endelige resultatene.

Hvis de tre dosene er vellykket, vil Pfizer og partneren BioNTech å søke regulatorer om en nødbrukstillatelse en gang i løpet av første halvdel av 2022.

Pfizer hevder også at pandemien neppe er over før 2024. FHI har sagt seg enig med Pfizers spådom.

