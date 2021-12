annonse

NTB melder at en tidligere politibetjent er kjent skyldig i drap på en ung svart mann i den amerikanske delstaten Minnesota i april.

Kim Potter (49) har hevdet at hun trakk av et elektrosjokkvåpen ved en feiltagelse da hun skjøt og drepte Daunte Wright (20) i en forstad til Minneapolis.

Hun ble tiltalt for både uaktsomt og forsettlig drap, og torsdag ble hun erkjent skyldig på begge tiltalepunkter.

Potter erkjente ikke straffskyld under rettssaken og framholdt at det dreide seg om en ulykke.

Demonstrasjoner

Dommer Regina Chu besluttet varetektsfengsling av 49-åringen, uten mulighet for løslatelse mot kausjon. Straffeutmålingen skal bestemmes 18. februar. Utenfor rettssalen var titalls mennesker samlet i jubel og gledestårer da kjennelsen ble klar.

Drapet utløste demonstrasjoner og uro fram til Potter ble pågrepet få dager etter episoden, som fant sted under rettssaken mot den hvite politimannen Derek Chauvin. Han ble siden dømt for drapet på den svarte amerikaneren George Floyd som utløste en stor protestbølge mot rasisme og politivold.

Det var liten tvil om faktagrunnlaget i saken mot Potter siden hendelsen ble tatt opp på politiets kroppskameraer.

Patrulje

Hendelsen fant sted da Potter under en patrulje med kolleger stanset Wright for en mindre trafikkforseelse. Da de oppdaget at han var gjenstand for en arrestordre, besluttet politibetjentene å pågripe ham.

Wright var ubevæpnet, men motsatte seg å bli påført håndjern. Da han startet bilen i et fluktforsøk, avfyrte Potter skuddene som hun sier trodde var fra en elektrosjokkpistol. I videoen roper hun «taser», engelsk for elektrosjokkvåpen, idet hun trekker av, og i retten har hun sagt at hun ikke ønsket å skade noen.

For å bli dømt for det strengeste av tiltalepunktene, måtte aktoratet bevise at Potter handlet hensynsløst, mens de for de andre måtte bevise at hun var grovt uaktsom.

