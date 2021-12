annonse

annonse

Resett er den aller første mediebedriften som kan bli autorisert som forhandler av klimakvoter. Avgjørelsen ligger hos Miljødirektoratet og Resett imøteser et positivt svar.

Imens kan Resett nå tilby tegningsrett for klimakvoter. Vi må opplyse om at antallet er beklagelig begrenset, så du bør ikke vente, men heller slå til nå. Du kan kjøpe deg god gammeldags avlat selv i protestantiske Norge.

Og til deg seom tror dette, eller klimaendringer er noe forbasket tull: Det er helt riktig. Men kjøp kvotene likevel. Resett skal sørge for at pengene blir sendt til et korrupt land langt borte.

annonse

Les også: Norwegian får klimakvote-gebyr på 400 millioner kroner



I dag er markedsprisen på statsautoriserte klimakvoter om lag fire hundre norske kroner. Det gir rett til utslipp på ett tonn. Vi anbefaler dere å bruke mye mer enn det. Klima er verdens viktigste sak. Vi er klar over at det er mange klimafornektere og andre deplorables som leser Resett, noe vi skammer oss over. Men med disse klimakvotene håper vi å kvittere ut noe av den dårlige samvittigheten vi har.

Les også: Personlige CO2-kvoter blir foreslått på ramme alvor, og det totalitære marsjerer under de unges blåøyde faner



annonse

Vi kommere aksepterer det mest slik som kort, kontant, vipps, bitcoin, cash i brune konvolutter etc.

Ikke nøl, kjøp i dag. Støtt en god sak.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474