Stortinget ba allerede i februar i år Solberg-regjeringen om umiddelbart å foreslå tiltak mot høye strømpriser.

I et vedtak fra 23. februar ba Stortinget om at regjeringen umiddelbart skulle «foreslå tiltak som kan avhjelpe situasjonen med ekstraordinært høye strømutgifter og raskt komme tilbake til Stortinget på egnet måte», skriver NRK.

Drøye én måned senere svarte daværende finansminister Jan Tore Sanner (H) at det ikke var behov for ytterligere, umiddelbare tiltak for å avhjelpe situasjonen.

– Slik det ser ut, har Stortinget gjort dette vedtaket, men så har Solberg-regjeringen bare lagt det vekk og ikke egentlig gjort noen ting, sier Senterpartiets Geir Pollestad til NRK.

– Det var ikke grunnlag for å fremme ekstraordinære tiltak når det var forventet at den gjennomsnittlige strømprisen ville være 35 øre per kWh for 2021. Det tror jeg alle ser, sier Nikolai Astrup, Høyres representant i energi- og miljøkomiteen

