Britiske myndigheter lovet å stanse migrantstrømmen over Den engelske kanal, men isteden har et rekordhøyt antall foretatt ferden.

Over 27.000 mennesker har foretatt den samme ferden hittil i år – det er ny rekord. I 2020 krysset 8.400 mennesker kanalen, skriver NTB.

Hittil i år har 36 mennesker omkommet, 27 i én enkelt ulykke i november.

«Arash» forlot hjemmet sitt i det sørvestlige Iran i 2018, på vei til Nord-Frankrike via Serbia, Hellas og Tyskland.

Underveis har han betalt tusenvis av euro til menneskesmuglere og han har måttet bruke to falske pass.

For den siste etappen betalte han 2.500 euro (over 25.000 kroner) for en plass på en båt med 27 andre, inkludert to små barn.

Han forteller de fleste var fra Eritrea, Iran og Afghanistan.

De britiske myndighetene mener at økningen i ankomster til landet skyldes at migrantene bruker større gummibåter.

Da Johnson i 2016 ledet an i kampen for å få Storbritannia ut av EU, lovet han samtidig at han skulle ta tilbake kontrollen over landets grenser. Men isteden har problemene tårnet seg opp.

