annonse

annonse

Stortingsrepresentanten mener at organisasjoner er mer opptatt av sitt levebrød enn av de som trenger hjelp.

– Igjen har Riksrevisjonen avdekket at kontrollen over bistandsmidlene ikke er god nok, og at mye av bistanden ikke kan vise til faktiske resultater. Rapporten viser også at mye bistandspenger forsvinner til administrasjon og byråkrati, skriver Christian Tybring-Gjedde i Nettavisen og viser til en rapport fra Riksrevisjonen offentliggjort i desember som i hovedpunkter viser at:

Bistand gjennom fond bidrar ikke nødvendigvis til å nå Norges utviklingspolitiske mål.

Flere fond kan ikke dokumentere at bistanden når menneskene den er ment for.

Betydelige kostnader går med til administrasjon og drift. Det er uvisst om bistanden er kostnadseffektiv.

Utenriksdepartementet har ikke en overordnet strategi.

Tybring-Gjedde krever endringer:

annonse

– Veldig mye er usikkert rundt hvor pengene egentlig ender opp og hvem som egentlig nyter godt av dem. Det eneste som er sikkert, er at vi for over 40 milliarder kroner hvert år, ikke evner å dokumentere at pengene bidrar til å gjøre verden til et bedre sted.

Les også: Civita ber om «ansvarlighet» fra bistandsorganisasjoner

Han påpeker videre at Assad-regimet i Syria har tatt 900 millioner kroner av bistanden som skulle gått til sivilbefolkningen, gjennom et korrupt valutasystem.

annonse

– Dette er et system som både det norske Utenriksdepartementet er kjent med, og bistandsorganisasjoner som Flyktninghjelpen og Røde Kors bidrar til og støtter opp om, for å få mulighet til å drive sin virksomhet, sier han.

– Norge har bidratt med over 10 milliarder kroner i bistand og nødhjelp til Syria. De fleste norske skattebetalere får trolig en dårlig smak i munnen når de får vite at de har bidratt til å styrke Assad-regimets grep om makten.

Les også: Kina er et brutalt og velstående diktatur – men mottar likevel bistand fra Norge

Tybring-Gjedde skriver at det i bistandsbransjen er mye korrupsjon. Han tror at norske skattepenger som gis som bistand ødsles vekk og havner i feil hender. Det forsterker i så fall de problemene de var ment å løse.

– Organisasjonene blir stadig flere, de ansetter flere og lederne tjener gode penger. De er flinke med PR, og til å få folk flest til å tro at de utgjør en forskjell i verden. Det gjør de ved å skyve de fattige foran seg. Og mediene henger seg på, skriver han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474