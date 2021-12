annonse

annonse

USA ble arrogante og selvsikre etter Sovjetunionens fall, og dette resulterte i Natos utvidelse østover, sier Sovjetunionens siste leder Mikhail Gorbatsjov.

I 1990 ble Gorbatsjov tildelt Nobels fredspris for å ha bidratt til å avslutte den kalde krigen. Et knapt år senere kollapset Sovjetunionen, og 1. juledag for 30 år siden trakk han seg som president.

Gorbatsjov minnes i et intervju med det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti hva som skjedde, og den triumferende stemningen hendelsene utløste i Vesten, og i særdeleshet i USA.

annonse

– De ble arrogante og selvsikre, de proklamerte seier i den kalde krigen, sier den 90 år gamle tidligere sovjetlederen.

Gorbatsjov påpeker Moskva og Washington var sammen om å avslutte atomkappløpet og bidra til avspenning i verden.

– Men «vinnerne» bestemte seg for å bygge et nytt imperium. Derfra kom ideen om Nato-utvidelse, sier han.

annonse

President Vladimir Putin krever nå garantier for at Nato stanser ekspansjonen i Øst-Europa. Neste måned er det ventet at Russland og USA setter seg til forhandlingsbordet.

Gorbatsjov håper Putin får gehør for sitt krav.

– Jeg håper at det blir resultatet, sier han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474