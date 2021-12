annonse

Helgheim kom ikke inn på Stortinget, men har ikke tenkt å gi seg med politikk. Selv om ny leder av FrPs sekretariat, deltar han aktivt på sosiale medier.

– Den viktigste politiske oppgaven i årene som kommer blir å stanse den farlige og menneskefiendtlige klimapolitikken, skriver han i et innlegg onsdag som engasjerer voldsom.

Med enn 2.000 reaksjoner og mer enn 200 kommentarer har kommet inn.

– Ødeleggelsene er allerede store og det finnes reell fare for at radikaliserte klimaaktivister vil destabilisere både markeder og samfunn. Dårlig energipolitikk er svært ofte kilden til alvorlige konflikter mellom nasjoner. Kraftmangelen og de ekstreme strømprisene vi nå ser, kommer utelukkende av at radikaliserte klimaaktivister har fått gjennomslag.

Videre omtaler Helgheim han det som «uansvarlighet og grønn populisme»

– Jeg har gjennom min relativt korte tid i politikken sett helt utrolige utslag av det hodeløse grønne skifte. Politikere og partier som normalt sett ville regnet på konsekvenser og sørget for å være helt sikre på at helheten i politikken skal gå opp, har kastet seg ut i en uansvarlighet og grønn populisme for å tekkes ekstremister med null politisk gangsyn.

Advarer om fortsettelsen

– Om du synes ting har blitt dyrt nå, tro meg, det kommer til å bli mye verre! avslutter han.

I kommentarfeltet får Jon Helgheim både ros og ris.

– Galskap satt i system, skriver en.

– Mye sant du sier, men dette er formet av politikere som aldri har klepet sin hand i arbeid, å gå inn på avtaler med EU som Acer, viser hvor inkompetente folk er på løgnerbakken. Mange direktiver og lover iht suverenitetsavståelse samt at politikere plikter arbeide for det norske folk, er tilsidesatt de siste 30 år av yrkespolitikere, og de er forskrekket av at folk nå virkelig har politikerforakt? De siste 30 år er det lite offentlig om pengebruken ut av Norge, noe ligger på regjeringen.no men mangler mye. Hva er det yrkespolitikerne tenker med? Egenvinning og posisjoner.

– Flaut

– De ekstreme strømprisene er ett resultat av at bl a Frp, H, AP, Sp, KrF stemte for å energiloven i 1991. Videre har samme partiene inkl Frp stemt for Acer og North Connect kabelen. Flaut at du ikke evner å forstå det, skriver en mer kritisk røst.

