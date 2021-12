annonse

Han ble dømt til tre år og ni måneders fengsel for forsøk på å utnytte koronastøtteordningene.

Mannen endret skattemeldingen og oppgav feilaktig millionomsetning i en rekke selskaper. Han registrerte også selskapene i forskjellige distrikter for å gjøre det vanskeligere å kontrollere, skriver VG.

Oslo tingrett betegner svindelen lite profesjonelt. Hensikten ved å opprette selskaper flere steder var et bevisst forsøk på «å minimere risikoen for å bli avslørt/vekke mistanke.»

Den domfelte forsøkte å få Kulturrådet til å utbetale over 13 millioner kroner for avlyste konserter. Han forsøkte å svindle Lotteritilsynet for nesten seks millioner kroner. I alt sendte han 17 søknader om kompensasjon for konserter «det ikke var noen realitet bak», skriver Oslo tingrett i dommen.

Høyesterett har besluttet at grovt bedrageri bør betegnes som ekstra grovt av allmennpreventive hensyn ved misbruk av offentlige støtteordninger.

