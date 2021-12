annonse

Jeg tror at nasjonal skjenkestopp vil være negativt for sårbare familier.

Det er allerede tydelige tegn på at nasjonal skjenkestopp ikke hindrer smitte eller reduserer alkoholforbruket, men heller bidrar til flere hjemmefester og økt nærkontakt mellom mennesker i de tusen hjem som er på besøk hos hverandre.

Etter nasjonal skjenkestopp ble innført av den sittende regjeringen, så økte omsetningen av alkohol i butikk og på Vinmonopolet, og antall barn og unge som kontakter Blå kors og andre tjenester for dem som sliter øker. Organisasjonen «Av og til» sier at 90 000 barn og unge vokser opp med foreldre som sliter, og disse er mer utsatt nå som følge av den nasjonale skjenkestoppen.

Siden den første nedstengingen av Norge på våren 2020 har vi sett at det som hindrer og reduserer smitte er økt grad av hjemmekontor, mer jobbrelaterte møter på nett, begrensning av menneskemengder innendørs og å redusere antall nærkontakter. Det vi også har sett er at restaurant- og serveringsbransjen jevnt over har vært gode til å ivareta smittevernhensyn, og sørget for at gjester overholder avstand og ikke blir overstadig beruset.

Det som i mange tilfeller skjer under nedstenginger er at hverdagen med hjemmekontor gjør at jobb og fritid flyter mer i hverandre, det samme gjør hverdag og alkohol. Det gjør at de som drikker hjemme, konsumerer langt mer enn de gjorde tidligere. Nå kan de ikke gå ut på serveringssteder der alt er i kontrollerte former. Nå blir det mer og hyppigere drikking hjemme. Statistikken er klar, det kjøpes mer alkohol til hjemmebruk.

Det er summen av alle tiltak som gjør at det blir mindre smitte i samfunnet, nasjonal skjenkestopp fremstår mer som om at regjeringen har behov for å vise handlekraft i en tid der korona igjen øker, strømpriser er ute av kontroll og regjeringen møter høylytte protester fra alle kanter av landet fordi de svikter næringslivet med manglende kompensasjon for inntektstap som følge av skjenkestopp og økte strømregjeringer.

