annonse

annonse

Amerikanske trafikkmyndigheter vil forhindre ulykker og krever at Tesla fjerner muligheten til spille under kjøring.

– Etter en foreløpig evaluering av Teslas «passenger play», har Tesla informert byrået om at de endrer denne funksjonen, heter det i en uttalelse fra trafikksikkerhetsmyndigheten NHTSA.

– I en ny programvareoppdatering vil funksjonen være låst og ikke tilgjengelig når bilen er i bevegelse, heter det videre.

annonse

Les også: – I dag ble det dyrere å kjøre elbil enn dieselbil

Myndighetene mener at spilling gjør at sjåfører blir utsatt for distraksjoner og at det øker risikoen for ulykker, skriver NTB.

NHTSA har foretatt en granskning av Tesla-biler etter at de tillot sjåfører å spille på touch-skjermen mens bilen var i bevegelse. I USA forårsaket uoppmerksom kjøring 3.142 dødsulykker i 2019.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474