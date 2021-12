annonse

Med dyr strøm og masse avgifter har du ikke råd til å forurense så mye som før.

Julegaven i år er godt innpakket i en sammenpresset konvolutt med et lite vindu nederst på venstre side. Der står ditt navn og din adresse skrevet.

Inne i konvolutten ligger det et papir, der står det mange tall etter hverandre og en veldig kort frist. Overholder man ikke den så kommer onkel inkasso på døren og tar med seg det han finner.

Nå er det vanlige folks tur. Mange fra by og land helt til den ytterste nøgne ø har dusjet hver eneste dag, de har også skiftet til rene klær og unnet seg den luksus å ha varme i stua.

Men slike tilbøyeligheter er ikke bra for klimaet. Menneskelig aktivitet kan ødelegge fremtiden. Løsningen er å sørge for så mye utgifter for vanlige folk at den magre lønningsposen ikke strekker til. Det er gode klimatiltak. Politikerne forstår seg godt på skatter og avgifter.

De høye strømprisene er akkurat slik det skal være. Det er en del av det grønne skiftet.

God jul!

