Det største NHO forbundet, Norsk Industri gikk nylig ut og tok til orde for at Norge måtte ta tilbake nasjonal kontroll over energiforsyningen. LO ser ut til å være enig. Leder i Fellesforbundet Jørn Eggum ber regjeringen vise mot.

– Det å ha baller nok til å gå igjennom hele energisystemet, reforhandle avtalene med andre land og sørge for at vi har kontroll over energien er helt nødvendig for å sikre Norge for framtida, sier han til Klassekampen.

Ut mot profittenkning.

– Økt eksport gjennom de nye utenlandskablene gjør at vi må tenke nytt. Nå styres alt etter mål om profittmaksimering for kraftprodusentene. Det går ikke. Når vi forhandler nye langsiktige kraftavtaler med andre land, må vi legge inn sikringsmekanismer som gjør at vi kan holde tilbake kraft for å sikre konkurransedyktigheten til norsk industri.

Eggum sier at i sommer visste vi at vi ville få en kraftkrise i vinter hvis vi fortsatte å eksportere i samme tempo, men man gjorde det likevel.

– Den typen profittmaksimerende atferd fra en energileverandør er noe av det nye avtaler må sikre oss mot. Alarmen må gå mye før, mener lederen i Fellesforbundet.

LO hevder at utenlandskablene har blitt eksportkabler, ikke utvekslingskabler.

– Forutsetningene som lå til grunn da de nye utenlandskablene til England og Tyskland ble vedtatt, har endret seg. Stortinget vedtok utvekslingskabler, men i praksis virker de mer å fungere som eksportkabler, sier Are Tomasgard, sekretær i LO-ledelsen, og legger til:

– Vi må gå igjennom helheten av alle forbindelsene til utlandet og se på helheten i avtalene vi har. Der det er nødvendig og mulig, må avtaler reforhandles for å sikre at vi har en basis som sikrer at industrien har langsiktig tilgang på kraft til fornuftige priser.

