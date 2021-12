annonse

De som bor i Gamle Oslo bruker bare 16 prosent bil når de reiser. MDG mener det likevel er mye og vil ha prosenten ned til null.

– Nasjonalt foregår 63 prosent av reisene med bil. Gjennomsnittet for hele Oslo er 35 prosent, sier forsker Vibeke Nenseth ved Transportøkonomisk institutt (TØI) til Dagsavisen. Hun mener at 16 prosent er veldig spesielt og ekstremt lavt.

Leder av bydelsutvalget i Gamle Oslo for MDG, Teodor Bruu mener det er gledelig at så mange klarer seg uten bil. Men helt fornøyd er han likevel ikke.

– Det bør være et mål at antallet privatbiler er så nær null som mulig.

Det er færre biler i Gamle Oslo enn ellers i byen og 55 prosent av husholdningene har ikke bil. Gamle Oslo har litt under 60 tusen innbyggere og omfatter blant annet Grønland og Tøyen.

– I Gamle Oslo er byen tett, det er korte avstander til det meste og et svært godt kollektivtilbud, tror Nenseth ved TØI, og mener at folk trenger ikke bil når de kan gå, sykle eller reise kollektivt.

Nenseth tror at personene som likevel velger å bruke bil i Gamle Oslo er de som ser seg selv som helt bilavhengige.

– Dette er innbitte bilbrukere som er lite interessert i noen av tiltakene som er ment å redusere bilbruken, sier Nenseth, og tror at det kan være vanskelig å komme under 16 prosent:

– Ja, mange av bilbrukerne mener at de må bruke bilen uansett, og noen av disse er avhengige av bil i hverdagen på grunn av jobb eller helseutfordringer.

Men Teodor Bruu fra MDG ser på det som en utfordring.

– At en del fortsatt opplever å være avhengige av bilen, tar jeg som et klarsignal til å fortsette arbeidet med mer bildeling, sier han, og tror tiltak kan gi resultater:

– Det at det samtidig er slik at så mange klarer seg uten bil, tar jeg som et klarsignal til å omdisponere flere parkeringsplasser til større arealer for gående og syklende, og for å utvide lekeplasser og områdene til skoler og barnehager.

