Sannheten befinner seg nesten aldri på ytterpunktene, men snarere et sted imellom.

Som ansatt i Resett gjennom fire krevende år gjør jeg meg mange refleksjoner om fremtiden, og den strategien Resett er nødt til å satse på, dersom produktet skal slå gjennom og vinne nye lesergrupper, og dersom det skal være mulig å gjøre andre ting etter et engasjement i Resett.

Det er urealistisk at vi alle jobber i Resett til pensjonsalder, tross alt. Og per dags dato kan det kanskje være vanskelig å finne andre ting å gjøre, på grunn av stigmaet rundt Resett. Også vil noen mennesker kvie seg for å ta til seg god informasjon formidlet av Resett, på grunn av manglende tillit. Det beste for Resetts ansatte individuelt, og Resett som helhet, er dermed å øke tilliten til Resett som nyhets- og meningsformidler i bredere lag av befolkningen. Vi er i gang med det, men det vil ta tid før det merkes av de mange.

Mange av dere vet hva jeg refererer til. Hvis det er noen som har nektet å skrive for menigheten og de mest rabulistiske i kommentarfeltet, så er det nok fremst meg selv. Ja, jeg er veldig klar over at jeg ved flere anledninger har provosert et segment av våre faste lesere, som er flittige til å kommentere artiklene våre. Noe av kritikken kan jeg absolutt ta til etterretning. Jeg er ikke feilfri, og jeg tar gjerne til meg reell kunnskap, og justerer meg etter det.

Konspirasjonsteorier og demonisering

Men det betyr ikke at vi bør la oss diktere av all kritikk vi får. Noe av kritikken må vi også se på som komplimenter, og noe av informasjonen jeg får tilsendt tar jeg med en stor klype salt. Jeg må vedkjenne meg at jeg for eksempel stoler mer på fagfolk i FHI enn en eller annen nettside eller ensom «ekspert» jeg aldri har sett før, og som ikke har de merittene fagfolkene i norske helsemyndigheter har. Jeg er simpelthen ikke full av mistillit til norske myndigheter.

Resett kan ikke være en aktør som ser konspirasjoner overalt. Vi tror ikke at myndighetene i Norge har onde hensikter i ett og alt. Vi tror ikke at World Economic Forum har konstruert pandemien. Vi tror heller ikke at vaksinene er en konspirasjon for å ødelegge menneskeheten. Vi er ikke ukritiske til Trump. Vi er ikke imot integrering av flittige og engasjerte innvandrere, heller ikke som stortingspresidenter. Vi er heller ikke fremmede for at CO2 har en drivhuseffekt. Vi tror ikke at alle som mener noe annet enn oss automatisk er «globalister» eller har onde hensikter. Dette er ting jeg selv har ønsket å være krystallklar på. Jeg vil ikke være gissel for andre menneskers ytterliggående standpunkter.

Samtidig skal Resett stille kritiske spørsmål. Spørsmål andre medier gjerne ikke stiller kritisk nok. Vi skal være åpne for informasjon om og kritikk av ulike corona-tiltak, særlig de som i aller størst grad går på friheten løs, og som skaper trøbbel for verdiskaping. Kommer det god informasjon som tyder på problemer med vaksiner, skal vi også kunne omtale det. Vi skal også kunne stille spørsmål når vi ser at andre medier demoniserer ulike politiske aktører, og kunne vurdere hvor riktig dette er etter vår oppfatning. Vi skal snakke med kontrære stemmer, også når det gjelder klima og i hvilken grad mennesket fremskynder naturlig oppvarming, og være åpne for kritikk av tiltak på denne fronten. Og vi skal ikke skygge banen for å illustrere de problemene som har oppstått med høy uproduktiv innvandring til Vest-Europa.

Balanse

Alt dette må gjøres i balanse. Noen ganger vil vi kanskje fremstå som noe mer like de andre mediene. Dette er helt naturlig når man ikke er for bastant. Andre ganger vil vi være mer opposisjonelle. Også kan vi bare ikke la være å provosere noen som helst til enhver tid.

Resett kommer til å provosere mange på den ene ytterkanten, for våre mer edruelige holdninger, for vår labre interesse for konspirasjonsteorier, for at vi også kan kritisere folk som Trump, og for at vi faktisk ikke liker rasisme og tar oppgjør med det. Fordi vi ikke skriver for en menighet på en ytterkant, helt enkelt.

På den andre ytterkanten vil vi provosere folk fordi vi faktisk stiller kritiske spørsmål til de narrativene venstrevridde aktører sprer om multikulturens fortreffelighet, de grusomme hvite mannfolkene, dommedagsprofetiene og den stadige demoniseringen av kritiske røster i disse debattene.

Vi må bare lære oss å leve med at noen vil mene at vi ikke er tøffe og kompromissløse nok, at vi er blitt «woke» og politisk korrekte, mens andre mener at vi er noen høyrevridde gærninger med fremmedfrykt. Ingen av delene har rot verken i virkeligheten, eller blant de mangefasetterte og allsidige individene vi faktisk er bak signaturene våre i denne nettavisen.

En byrde å være stolt av

Vi kommer aldri til å bli bra nok for noen. Men vi kan bli en aktør som nyter tillit hos et mer moderat segment av befolkningen, som er åpne for skepsis og som vil snu de fleste steiner, men som også ikke ønsker seg en nyhetsformidler som ser konspirasjoner overalt, og som sprer mistillit til norske myndigheter over en lav sko. Veldig mange mennesker ser de samme problemene som vi også ser, uten at det betyr at de ikke også forstår at mye i Norge er veldig bra, og verdt å ta vare på. Sannheten befinner seg nesten aldri på ytterpunktene, men snarere et sted imellom.

Å bli angrepet av ytterkantene er en byrde vi bør bære med stolthet. Og jeg håper at dere lesere forstår hvorfor vi gjør det vi gjør. Det handler tross alt om å øke nedslagsfeltet for opplysning og nøkternhet fra vår side, til syvende og sist.

