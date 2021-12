annonse

Trump går mot strømmen, igjen.

Det var Donald Trump som var president da den første varianten av koronaviruset begynte å spre seg i Wuhan i Kina i slutten av 2019. Et av hans mest prioriterte tiltak ble å forsere utviklingen av koronavaksiner. De føderale myndigheten spyttet inn minst 10 milliarder dollar i programmet kalt Operation Warp Speed.

Programmet ble rullet ut i april 2020 som et partnerskap mellom amerikanske myndigheter og private selskaper. Ved inngangen til programmet var det små forventninger til at vaksiner kunne avhjelpe situasjonen på enda mange år. Normaltiden for utvikling av vaksiner, med alle forsøk som må gjennomføres før godkjenning, var 5-10 år.

Målsettingen Donald Trump og hans stab fremmet var imidlertid å forsere testfasene, fremme bruk av den nye mRNA-teknologien samt åpne for nødgodkjenning av vaksiner på et mindre stringent grunnlag av forsøk enn normalt. Koronasituasjonen ble definert som en nødssituasjon.

Lovnader holdt

Trump gikk ut allerede i august 2020 og lovet at vaksinene ville være klar for godkjenning innen utgangen av 2020. For dette ble han kritisert og også latterliggjort av politiske motstandere og i mediene. Men han viste seg å få rett. Allerede 11. desember ble vaksinene fra Pfizer godkjent, en uke senere ble Moderna-vaksinene godkjent av FDA, USAs versjon av Legemiddelverket, og de ble tatt i bruk nesten umiddelbart. Israel var tidligst ute med å vaksinere tilnærmet hele befolkningen, og i USA var 4 millioner doser satt innen utgangen av 2020. Å fremstille vaksiner i løpet av under ett år, var historisk. Venstreorienterte MSNBC, normalt intense kritikere av Trump, kalte utrullingen av vaksiner for et «mirakel».

Skepsis

Det var skepsis og motstand i den amerikanske befolkningen gjennom hele 2020. Utover i 2021 ble motstanden mot vaksinene også uttrykk for en politisk splittelse mellom republikanske velgere i mer rurale strøk mot demokratiske velgere bosatt i de større byene på øst- og vestkysten. Det ble derfor slik at det var Trumps grunnfjell av lojale velgere som har vært de mest vaksineskeptiske i USA.

Det er ikke entydig bare vaksinene republikanske velgere har vært motstandere av, men generelt også mot de mest inngripende nedstengningene, bruk av munnbind, forslag om vaksinepass o.l. Og når det gjelder slike øvrige tiltak har det vært samsvar mellom Donald Trumps holdning og de blant hans tilhengere. Det var nettopp det å unngå nedstengninger som var hovedargumentet Trump brukte i 2020 for å fremme raskt utvikling av vaksiner.

Trump har også gitt sine tilhengere rett i at det å ta vaksiner må være frivillig.

Trump har vært utestengt fra sosiale medier siden januar 2021, noe som har hindret hans mulighet til å fremme sitt syn. Men de siste ukene har han i flere opptredener og intervjuer uttrykt tiltro til vaksinene og oppfordret folk til å ta dem.

– Vaksinen virker, men noen tar den ikke. De som virkelig blir syke og må på sykehus, er de som ikke tar vaksinen. Men det er fortsatt deres valg. Tar du vaksinen, så er du beskyttet, og får du det, så får du et mindre alvorlig utfall. Folk dør ikke når de tar vaksinen, sa Trump i en nylig intervju med Candace Owens.

Han har også påpekt at det var han som sørget for at de kom så raskt i bruk. Han har sagt at demokratene ikke må «stjele» eierskapet til vaksinesuksessen fra ham og republikanerne.

– Jeg fikk frem en vaksine, tre vaksiner. Alle er veldig, veldig bra. Jeg kom opp med tre vaksiner på mindre enn ni måneder. Det skulle angivelig ta fem til tolv år, sa Trump til Owens.

Da Owens prøvde å snakke om bivirkninger og at folk dør av vaksinene, avbrøt Trump henne.

– Hør her, resultatene fra vaksinene er svært gode, og hvis du likevel får sykdommen, er det i en meget mild form. Folk dør ikke av å ta vaksinene, sa Trump, som bekreftet at han også hadde tatt en tredje såkalt «boosterdose».

Trumps støtte til vaksinene fikk Joe Biden i sin tale om tiltak mot omikron-varianten denne uken til å nevne at Trump også var enig i at folk burde vaksinere seg. «Det er en av de få ting vi er enige om», sa Biden.

På YouTube-kanalen Breaking Point har Krystal and Saagar lagt ut klipp av intervjuet der Trump står opp mot Candace Owens forsøk på å stille vaksinene i tvil.

